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涉京華城案再遭羈押 沈慶京提抗告

2025/1/3 15:42（1/3 15:53 更新）
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台北地方法院審理京華城等案，2日晚間再開羈押庭，深夜裁定威京集團主席沈慶京（右）等4名被告羈押禁見，3日凌晨沈慶京由法警推著輪椅準備搭乘囚車前往看守所。中央社記者鄭清元攝 114年1月3日
台北地方法院審理京華城等案，2日晚間再開羈押庭，深夜裁定威京集團主席沈慶京（右）等4名被告羈押禁見，3日凌晨沈慶京由法警推著輪椅準備搭乘囚車前往看守所。中央社記者鄭清元攝 114年1月3日
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（中央社記者林長順台北3日電）台北地方法院審理京華城案，昨天裁定前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗羈押禁見。沈慶京今天委託律師到北院遞狀提起抗告。

台北地檢署偵辦京華城及政治獻金案，去年12月26日起訴並移審在押柯文哲等被告。北院原裁定柯文哲新台幣3000萬元交保，沈慶京4000萬元交保，應曉薇1500萬元交保，前台北市副市長彭振聲500萬元交保，李文宗800萬元交保（偵查中200萬交保），4人均限制出境、出海、住居，除日常生活及工作所必須，不得有任何接觸同案被告、證人的行為。

北檢不服柯、應、沈、李等人交保裁定，提出抗告；台灣高等法院撤銷原裁定，發回北院。北院二度開庭後，改裁定柯7000萬元交保，沈1億元交保，應3000萬元交保，李2000萬元交保，均施以電子監控。

北檢不服裁定，再度提起抗告。高院再度撤銷原裁定，發回北院更裁。北院認定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗有勾串、滅證、逃亡之虞，昨天裁定4人羈押禁見。（編輯：張銘坤）1140103

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