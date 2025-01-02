檢方指若不羈押恐成陳由豪 沈慶京批牽拖

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（中央社記者林長順台北2日電）台北地方法院審理京華城案，今天第三度召開羈押庭。檢方指控，沈慶京在國內資金壓力沉重，在海外有資產、現金，若不羈押恐成債留台灣、逃亡海外的陳由豪。沈慶京則駁斥檢方牽拖。

北院審理京華城等案，裁定前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗交保，高院撤銷發回，北院更裁4人加保。北檢再抗告，高院二度撤銷發回。北院今天晚間第三度召開羈押庭。

其中，沈慶京被依貪污治罪條例行賄等罪起訴，北院首次裁定新台幣4000萬元交保，更裁加保至1億元。沈慶京原本在台大醫院住院，接到通知後向醫院請假赴北院開庭。

北院通知4名被告要在上午11時報到，法官詢問為何遲至下午2時19分才報到？沈慶京辯護律師表示，由於沈慶京出院必須請假，辦完醫院程序很耗時間才遲到。沈慶京並在法官同意下在法庭內服用藥物。

公訴檢察官指出，檢廉搜索沈慶京戶籍地時並未找到沈，經廉政官撥打手機，沈佯稱「人在外」等語，卻於30分鐘後出現在戶籍地11樓公共梯間，並往電梯旁安全門離去，幸經廉政官當場發覺阻止，顯有逃亡的事實。

檢方表示，沈慶京在返回接受調查的同時，仍可安排對外發布與案情有關的公開聲明，顯為規避罪責而串證。另外，沈慶京仍為威京集團主席，對於相關被告、證人仍有實質影響力。

檢方指出，京華城案被告與證人的串供、翻供可能已經正在進行。證人蔡壁如在偵訊時證實柯文哲行動硬碟的「WEN」是指柯文哲，卻在起訴後翻供。法院裁定中要求被告不得接觸同案被告、證人，完全沒辦法監督。

檢方表示，沈慶京1億元交保金是向別人借來的，威京集團狀況不佳，沈慶京國內資金壓力沉重，資產、事業外移。沈慶京的前司機曾提到幫沈搬運現金到國外，若不予羈押，恐成為另一個債留台灣、逃亡海外的陳由豪。

沈慶京指出，搜索當天他在兒子那邊，他跟廉政官說「人在外」是指自己「不在戶籍地」。他承認在台灣有負債，但自己「資產大於負債」。

沈慶京表示，24年前大家都在紓困，陳由豪跑掉，他沒有跑掉，而是留下來扛起責任解決問題。他批評檢方根本是在「牽拖」，何況自己將近80歲了，到海外還能重新來過嗎？

對於檢方指稱蔡壁如翻供，沈慶京說：「蔡壁如干我什麼事」。他在搜索當天發聲明，主要是要讓股東知道狀況。（編輯：張銘坤）1140102