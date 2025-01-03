民眾黨1/11上街頭 朱立倫：全力支持抗議綠色威權

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）前台北市長柯文哲再遭羈押禁見，民眾黨11日將號召支持者上街，要求還人民司法正義。國民黨主席朱立倫今天說，11日司法節，全力支持所有上街抗議綠色威權、拒絕台灣民主倒退、譴責司法淪為執政者政治迫害武器的朋友。

民眾黨代理黨主席黃國昌今天表示，從大法官人事同意權到京華城案，民進黨把黑手伸進司法毫不遮掩，檢察官更成為執政黨鷹犬，民眾黨將於11日司法節總動員集結，號召公民對民進黨與總統賴清德發出怒吼。

朱立倫下午透過臉書表示，民進黨2016年重返執政，曾承諾要大刀闊斧的司法改革，但是9年過去了，台灣人歷歷在目的，卻是司法看到綠色就轉彎，看到非綠就嚴查，民進黨讓台灣司法的公信力蕩然無存。

朱立倫說，司法是民主國家極為重要的存在，憲政上，當行政與立法衝突，司法權理應公平公正的調解；法治面，當民眾對社會安全產生疑慮，司法理應尊重多數民意；政治面，當執政者挑明要武器化司法權，以反貪腐之名行政治迫害之實，任何愛惜民主的人都應該譴責這樣的行為。

朱立倫表示，從憲法法庭的國會改革和實質廢除死刑判決，到這2年橫跨數個縣市的政治清算案件，為了少數人的權力野心、政治利益，民進黨顯然已經棄守民主精神，把綠色威權的油門踩到底。

朱立倫指出，因此，11日司法節，全力支持所有上街抗議綠色威權、拒絕台灣民主倒退、譴責司法淪為執政者政治迫害武器的朋友。國民黨秉持一貫立場，呼籲司法機關應公正廉明、毋枉毋縱，要有具體事證、更不可以羅織罪名。

朱立倫說，尤其是司法單位屢次反覆做出不同裁決，卻沒有給予民眾足夠說明，難以取信於民。國民黨期望，法官回歸事實，以證據公正審判，讓中華民國檢調與司法，能重新找回民眾的信任。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140103