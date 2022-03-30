俄羅斯耗費8年打造平行支付系統收效 順利躲過西方制裁

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「華爾街日報」報導，Visa和萬事達卡撤出俄羅斯雖被許多西方國家視為極具重要的一步，但當地實際情況卻並非如此，大部分俄羅斯消費者的Visa和萬事達卡從沒失效過，仍舊可在國內消費購物。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭遭西方大規模制裁，金融體系幾乎全數遭打亂，唯一例外的是俄羅斯國內的支付系統，在Visa和萬事達卡（Mastercard）暫停在俄國的業務後，依然運作如昔。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，Visa和萬事達卡這兩家信用卡巨擘撤出俄羅斯雖被許多西方國家視為極具重要的一步，但當地實際情況卻並非如此，大部分俄國消費者的Visa和萬事達卡從來沒有失效過，仍舊可以在國內消費購物。

業界刊物「尼爾森報告」（Nilson Report）的數據顯示，截至2020年底，俄國約有1.97億張Visa或萬事達卡。然而，這些信用卡並不仰賴美國網絡系統來處理俄羅斯的支付業務。多年來，這些信用卡用的都是一個由俄國央行監督的本土系統。

掌管著俄羅斯信用卡交易金融管道的，是俄文字母縮寫為NSPK的「全國支付系統」（The National Payment Card System），即便信用卡上印有Visa和萬事達卡標誌也一樣。

莫斯科2014年兼併克里米亞（Crimea）遭受制裁痛楚後，為了減少俄國經濟在西方金融壓力下的弱點，費時8年推出因應措施，NSPK就是其中一環。克里姆林宮同時也積極推廣建立於NSPK基礎建設之上的俄國自家信用卡公司Mir。根據Mir公司網站，自2015年推出以來已經發行了超過一億張Mir卡。

俄羅斯支付系統所建立的韌性，如今讓俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在西方金融戰中拿下為數不多的一勝。

Visa和萬事達卡的撤出並非對俄羅斯人全無影響：在許多情況下，他們現在無法在國外使用信用卡。Mir網絡只延伸至俄羅斯境外少數一些國家，其中大多為前蘇聯加盟國。

據塔斯社（TASS）報導，俄國官員近來已經展開磋商，將Mir使用範圍擴大到委內瑞拉和伊朗。部分俄羅斯銀行表示，正探索與中國銀聯合作的可能性，發行讓客戶可以更廣泛使用的信用卡。

不過，俄羅斯人無法在國外用信用卡領現金或購物，正好符合克里姆林宮希望將資產留在國內的目標。一些流亡的俄羅斯人表示，Visa和萬事達卡切斷俄羅斯業務，反而稱了蒲亭的心。

根據知情人士的說法，今年2月在一場討論對俄實施可能制裁的電話會議上，Visa、萬事達卡和其他支付公司的主管曾告訴美國財政部官員，禁止美國支付網絡處理俄羅斯銀行交易並不會給俄羅斯造成特別大的痛苦，制裁只會把更多業務推給了Mir。

Visa和萬事達卡代表婉拒置評。

據羅斯銀行（Rosbank）通報，今年1至3月間，使用Mir網絡的簽帳金融卡需求較去年同期增加一倍以上。

俄羅斯全國支付委員會（National Payments Council）會長歐白耶瓦（Alma Obayeva）說：「我們在支付領域為國家安全提供了保障。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1110330