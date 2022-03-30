波蘭將禁止俄羅斯煤炭進口 歐盟第一國

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（中央社華沙29日綜合外電報導）俄羅斯2月24日軍事入侵烏克蘭後，受到西方國家的諸多經濟制裁。波蘭政府今天也宣布將禁止從俄國進口煤炭，成為歐盟會員國對俄國實施能源制裁的首例。

美國本月稍早禁止俄國石油和天然氣進口，但歐盟依然維持從俄國進貨供應。去年歐盟約有40%的天然氣供應來自俄國。

波蘭政府發言人穆勒（Piotr Muller）表示，對支持俄國的企業和個人實施資產凍結的一項新法律草案，也會設法禁止俄國煤炭進口。

穆勒告訴記者：「我們已在這項法案中納入了防止國家層級進口俄國煤炭的條款。」

波蘭正斷絕與俄國的經濟關係，總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今天說，計畫在今年底之前停用俄國石油，並最遲在5月停用俄國煤炭。

穆勒並說：「我們不能繼續等待歐盟在這方面作出回應。」

俄國入侵烏克蘭後，波蘭就呼籲加強對於俄國的制裁措施，包括禁止進口燃料。歐盟會員國希望明年擺脫對俄國天然氣的依賴，並在最終也不再依賴俄國石油。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110330