美敲定向歐洲擴大供應天然氣 降低依賴俄國能源

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（中央社布魯塞爾25日綜合外電報導）面對俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，美國和歐盟今天宣布成立一個工作小組，目的在於減少歐洲對俄國化石燃料的依賴。

法新社報導，一份聲明指出，根據美國總統拜登（Joe Biden）和歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）公佈的這項計畫，美國今年將努力協助對歐洲供應額外的150億立方公尺液化天然氣。

聲明提到：「這個能源安全工作小組將由美國白宮的代表與歐盟執行委員會主席的代表擔任主席。」

聲明還說：「工作小組將致力確保烏克蘭和歐盟的能源安全，為下一個冬天和往後的冬天做好準備，同時支持歐盟達成目標，終結對俄國化石燃料的依賴。」

路透社報導，白宮提供的文件指出，歐盟執行委員會還將與歐盟國家合作，確保他們至少在2030年之前能獲得大約500億立方公尺的額外液化天然氣供應。

德國政府今天也表示，德國正大幅減少向俄國購買能源，石油進口量將在6月減半，煤炭運交也將於今年秋季結束。

歐洲正面臨替代俄國天然氣供應的重大任務，莫斯科當局每年供應大約1500億立方公尺的天然氣。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110325