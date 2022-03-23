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俄烏戰影響對歐洲供應 德國柴油比無鉛汽油貴

2022/3/23 23:39
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（中央社洛桑23日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭，西方抵制俄國能源產品，導致市場大亂。由於歐洲柴油需求有一半仰賴俄羅斯進口，彭博報導，3月14日德國每公升柴油價格漲至2.312歐元，比95無鉛汽油貴0.053歐元。

世界首屈一指的交易商22日警告，能源和大宗物資市場目前已受衝擊，俄羅斯的供應量若進一步下降，歐洲將出現柴油和天然氣短缺，經濟恐將陷入衰退。

自俄國出兵以來，天然氣、石油、金屬和農產品市場價格齊漲，且變得很不穩定，各公司因市場流動性不足，不得不減少交易量。

維多（Vitol）、貢沃爾（Gunvor）、摩科瑞（Mercuria）及托克（Trafigura）等4家最大能源交易商的執行長表示，由於難以控管融資追繳，天然氣市場變得尤其運作失靈。

維多執行長哈迪（Russell Hardy）在金融時報大宗商品全球峰會（FT Commodities Global Summit）上說：「戰爭拖越久，經濟衰退的可能性就越大。」

早在俄羅斯2月24日開戰前，能源市場備用產能就已所剩不多，如今將面對每天可能短少約200萬桶俄羅斯石油的供應。俄羅斯和沙烏地阿拉伯是世界最大的兩個石油出口國。

儘管俄羅斯石油並未遭到全球制裁，但各國公司已開始抵制俄國的大宗物資。

歐洲最關心的是柴油。交易商表示，歐洲一半需求仰賴俄羅斯，如今供應可能出現短缺，而拉丁美洲和非洲也可能受到嚴重影響。

諮詢機構能源面向公司（Energy Aspects）稱，歐洲柴油庫存預計本月將降至2018年以來最低水平。該公司報告稱，3月份約有50萬噸俄羅斯柴油出口面臨風險，「實物供應比以往任何時候都來得吃緊」。

貢沃爾集團執行長托恩奎斯特（Torbjorn Tornqvist）在金融時報的峰會上表示，俄羅斯煉油廠正在減少石油產量，這可能加劇歐洲柴油市場本來就已供不應求的情況。

他說：「這是全球的問題，但對歐洲來說更嚴重，因為歐洲太缺乏了。」（譯者：楊明暐/核稿：張佑之）1110323

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