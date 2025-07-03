黑松攜34校推環境永續 催生桃園首間國中生態校

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（中央社記者許秩維台北3日電）黑松教育基金會長期推動環境教育，至今已協助34校逐步轉型、發展環境永續教學，更催生桃園首間「國中」生態學校，獲環境部頒發「生態學校卓越貢獻獎」。

黑松教育基金會今天發布新聞稿指出，黑松公司自2013年成立「黑松教育基金會」，推動環境特色教育，並運用「生態學校」的執行步驟與環境路徑，輔導夥伴學校取得「台美生態學校認證」。

桃園市會稽國中是黑松基金會的夥伴學校，也是桃園首間獲得生態學校認證的國中。

會稽國中校長李文義分享，校內教學團隊運用黑松基金會「綠+校園生態計畫」資源，觀摩其他生態學校的實務經驗，以校園周邊的虎頭山與桃林鐵路為場域，設計賞鷹、淨山、健走等戶外課程，引導學生親身走入大自然、學習關懷在地。

黑松基金會提到，會稽國中不少學生來自單親、隔代教養或新住民家庭，家長陪伴孩子從事戶外活動的機會有限，學生透過課程至虎頭山觀察赤腹鷹、觀看紀錄片後，開始反思「老鷹如果吃了中毒的老鼠，會不會也跟著中毒？」因此建議社區減少使用老鼠藥，改以友善生態方式驅蟲，這樣的思維和同理心，正是環境教育最可貴的價值。

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藉由課程的實踐成果，讓會稽國中今年通過「台美生態學校認證」，成為桃園第1所獲得認證的國中，讓更多青少年有機會在環境教育學習中，建立與土地的深刻連結。

黑松基金會表示，基金會深耕環境教育12年，陪伴超過4.7萬名師生、68校參與，未來將繼續扮演「橋梁」角色，讓學校在推動環境教育的路上不孤單；基金會也於2024年啟動「種子教師計畫」，為桃園市13區培育種子教師，號召在地人才共織一張環境教育互助網。（編輯：李亨山）1140703