傳北韓將增派3萬兵援俄羅斯 烏克蘭憂美停供飛彈削弱防禦

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（中央社華盛頓/基輔2日綜合外電報導）烏克蘭情報網警告，北韓將增派3萬多名軍人協助俄羅斯侵烏，約為先前援俄士兵人數3倍。與此同時，美國決定停止運送烏克蘭一些飛彈，烏國警告此舉將削弱烏方防禦能力。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，北韓今年稍早派出近1萬2000名士兵協助俄羅斯收復庫斯克（Kursk）地區後，目前正規劃在未來幾個月增強前線的軍事部署，以便能夠展開「大規模進攻行動」。

根據烏克蘭的評估，據傳俄羅斯國防部聲稱完全準備好提供訓練與「所需的裝備、武器與彈藥」，以盡快將北韓軍人送到前線。

CNN報導，在基輔當局示警之際，一艘大型船隻與一架貨機抵達北韓順安機場（Sunan Airport），這艘船隻與飛機都與去年北韓向俄羅斯部署軍人有關。

路透社報導，華府決定停止向烏克蘭運送一些關鍵武器，引發基輔當局今天警告，此舉將削弱烏克蘭抵禦日益加劇的空襲與戰場推進的能力。

烏克蘭表示，已召見美國駐基輔代理特使，強調華府持續提供軍援的重要性，並警告任何中斷軍援的行為，都將使得俄羅斯在俄烏戰爭中更加肆無忌憚。

4名知情人士今天說，美國國防部是在最近幾天下此決定，與擔憂美國軍事庫存過低有關，其中包括暫停運送30枚愛國者（Patriot）防空飛彈，而烏克蘭正是仰賴愛國者飛彈來摧毀快速移動的彈道飛彈。

他們說，這也包括近8500枚155公釐砲彈、250多枚精準導引多管火箭系統（GMLRS）飛彈與142枚地獄火（Hellfire）空對地飛彈。

烏克蘭外交部長表示：「烏方強調，任何推遲或拖延支持烏克蘭防禦能力的行動，只會鼓舞侵略者繼續這場戰爭和恐怖行為，而不是尋求和平。」

烏克蘭國防部表示，尚未收到任何關於美國停止運送的正式通知，並且正在尋求美國國防部澄清。

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白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）說，國防部是在檢視全球各地的軍事支援後，為了把「美國利益擺在首位」而做此決定。

她說：「美國武裝部隊的實力依舊是無庸置疑，問伊朗就知道。」她指的是美國上個月轟炸伊朗的核子設施。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140703