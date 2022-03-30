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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭36/300

鎮守蛇島怒嗆俄軍拒投降 烏克蘭士兵獲頒勳章

2022/3/30 12:19（3/30 12:52 更新）
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在俄國戰艦逼近蛇島時，向俄羅斯軍官飆罵粗話的士兵赫里博夫（右）已在換俘行動中獲釋，他因為國效力獲頒勳章。（圖取自twitter.com/DefenceU）
在俄國戰艦逼近蛇島時，向俄羅斯軍官飆罵粗話的士兵赫里博夫（右）已在換俘行動中獲釋，他因為國效力獲頒勳章。（圖取自twitter.com/DefenceU）
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（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭國防部今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭之初，在俄國戰艦逼近蛇島時向俄羅斯軍官飆罵粗話的士兵赫里博夫（Roman Hrybov），已在換俘行動中獲釋，他因為國效力獲頒勳章。

英國「衛報」（The Guardian）報導，俄羅斯入侵烏克蘭第一天，烏克蘭黑海港市敖德薩（Odessa）南方的蛇島（Snake Island）遭俄羅斯海空轟炸，當時赫里博夫在島上擔任邊防軍。

俄方要求蛇島特遣部隊繳械時，赫里博夫在無線電中回嗆：「俄羅斯戰艦，去死吧你。」

影片來源：CNN

當時有初步報導指出，蛇島上的13名邊防軍拒絕投降，已經壯烈殉國，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，每位邊防軍都將追封為烏克蘭英雄。但幾天過後，烏克蘭國家邊境防衛隊表示這批官兵依舊健在，遭俄羅斯俘虜。

更加令人疑惑的是，烏克蘭國會之後說，有19名軍人在烏俄首次大型換俘行動中獲釋，而非原初報導的13人。澤倫斯基3月27日接受俄羅斯記者訪問時說，「有些官兵陣亡，有些遭到俘虜」。

澤倫斯基說：「所有遭到俘虜的官兵都在換俘行動中交換了過來。俄羅斯提議換俘。我們毫不猶疑地把他們換回來…已經殉國的官兵，他們都是英雄烈士。」

烏克蘭國防部今天表示，赫里博夫現在回到切爾卡瑟市（Cherkasy）老家，並在推特上傳赫里博夫因其英勇事蹟獲地方當局頒發勳章的影片。

赫里博夫在蛇島無線電中飆罵俄軍的錄音檔在網路瘋傳，馬上傳遍各大社群媒體頻道，他怒嗆俄軍的那句話，也成了烏克蘭捍衛者的集會口號，並印在烏克蘭郵局發行的郵票上紀念。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1110330

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