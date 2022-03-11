致敬蛇島飆罵俄軍士兵 烏克蘭將推紀念郵票

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（中央社利維夫10日綜合外電報導）為紀念鎮守烏克蘭蛇島的13名勇敢士兵，烏克蘭郵局宣布舉辦郵票設計大賽。進入決選的設計中，多款都包含「中指」圖案，呼應飆罵俄軍的士兵，接下來將由民眾票選出最後贏家。

先前網路上的一段外流錄音檔顯示，俄國軍艦2月24日接近蛇島（Zmiinyi Island）之際，曾向島上烏軍喊話：「這是俄國軍艦，建議你們放下武器投降，避免不必要的死傷，否則你們將會遭到轟炸。」一名烏克蘭士兵隨即飆罵髒話回應：「俄國軍艦，你們去死吧！」這也成為蛇島上傳出來的已知最後訊息。

蛇島淪陷後，這批守軍一度據信全數殉國，但後來烏克蘭海軍證實，保衛蛇島的官兵遭到俄軍俘虜。

英國「每日郵報」報導，烏克蘭郵政總局（Ukrposhta）於本月1日宣布舉行「郵票設計大賽」，在4日截止日期前共收到近500份投稿，該局也在3月8日於臉書（Facebook）公布入圍決選的前20名。接下來將開放民眾票選，獲得最高票的設計將被製成郵票，以向蛇島英雄致敬。

在入圍的1件作品中，可見1名士兵站在岸邊，挑釁地對俄羅斯軍艦豎起中指；另件作品則是海中的礁岩上有1座燈塔，整個結構看起來像1隻豎起中指的手；還有作品描繪出1座比中指形狀的島嶼，烏克蘭國旗牢牢地插在島上。

有些設計充滿抽象或卡通風格，但每幅作品都象徵俄羅斯入侵以來，烏克蘭士兵和平民頑強不屈的反抗精神。

烏國郵政總局在臉書發文表示，他們本打算開放所有投稿作品，供民眾票選，但沒想到來稿如此踴躍，甚至還有人從境外地區投稿，因此最後「從集郵的角度出發」，選出20件入圍作品供票選。

來自專業插畫家和業餘人士的496份作品，將全數收入郵政總局資料庫，未來計劃將用於其他愛國運動。

票選活動至今天結束，明天主辦單位就會公布最終獲勝的設計。（譯者：施施/核稿：陳昱婷）1110311