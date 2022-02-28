烏克蘭蛇島飆罵俄軍士兵可能還活著 疑淪為戰俘

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烏克蘭位於黑海的蛇島（圖）日前遭俄軍攻佔，鎮守島上的13名士兵推測全數殉國。不過，基輔獨立報28日發文稱，據烏國海軍消息，這些士兵可能還活著，且已遭俄軍俘虜。（圖取自維基共享資源；作者Фотонак ，CC BY-SA 4.0）

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（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭位於黑海的蛇島日前遭俄軍攻佔，鎮守島上的13名士兵推測全數殉國。基輔獨立報（The Kyiv Independent）今天在推特發文稱，據烏國海軍消息，這些士兵可能還活著，且已遭俄軍俘虜。

先前網路上的一段外流錄音檔顯示，俄國軍艦接近蛇島（Zmiinyi Island）之際，曾向烏軍喊話：「這是俄國軍艦，我建議你們放下武器投降，避免不必要的死傷，否則你們將會遭到轟炸。」

影片來源：CNN

一名烏國士兵隨即飆罵髒話回應：「你們去死吧！」這成為蛇島上傳出來的已知最後訊息，這些烏國士兵寧死不屈的精神也讓外界動容。

蛇島位於黑海西北方，距離烏克蘭本土48公里，在克里米亞以西約300公里處。（譯者：施施/核稿：徐崇哲）1110228