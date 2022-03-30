俄國承諾落空 烏克蘭控俄軍仍砲擊北部城市

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俄羅斯承諾會減少在烏克蘭基輔和北部大城切爾尼戈夫周邊的軍事行動，但切爾尼戈夫州州長控俄軍仍持續砲擊該市。圖為切爾尼戈夫一處住宅區30日遭砲擊。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）

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（中央社基輔30日綜合外電報導）俄羅斯昨天承諾將大幅減少在烏克蘭北部的軍事行動，但烏北切爾尼戈夫州州長曹斯今天指控，俄軍仍持續砲擊切爾尼戈夫市。

俄國昨天在土耳其伊斯坦堡與烏克蘭舉行的面對面會談中，承諾要減少在切爾尼戈夫（Chernigiv）市和烏國首都基輔（Kyiv）周遭地區的軍事活動，但烏克蘭和西方強國已經對此表達懷疑。

曹斯（Viacheslav Chaus）在社群媒體發文寫道：「切爾尼戈夫整晚都遭受砲擊。」

法新社記者今天還可以聽到基輔西北郊伊爾平（Irpin）鎮傳出的頻繁爆炸聲。

烏克蘭軍隊已表示，他們控制了伊爾平，但緊急救難當局指出，平民前往當地依然太過危險。

俄烏兩國都稱伊斯坦堡的會議「有意義」且「正面」，但克里姆林宮今天淡化了取得突破的希望。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「我們不能說有什麼太大希望或有任何突破，有待努力之處仍多。」（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110330