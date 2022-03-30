中俄外長會 王毅：中俄關係經受住國際新考驗

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（中央社台北30日電）中國外交部長王毅今天在安徽屯溪與來訪的俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談，聚焦雙邊關係與烏克蘭戰事。王毅說，中俄關係經受住國際風雲變幻新的考驗，保持正確前進方向，展現堅韌發展勢頭。

據中國外交部官網今晚發布，王毅與來中國出席第三次阿富汗鄰國外長會的拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在安徽省屯溪市舉行會談。

王毅表示，中俄關係經受住國際風雲變幻新的考驗，保持正確前進方向，展現堅韌發展勢頭。雙方發展雙邊關係的意願更為堅定，推進各領域合作的信心更為牢固。中方願同俄方一道，以兩國元首重要共識為引領，推動新時代中俄關係不斷向更高水平邁進。

拉夫羅夫表示，在國際形勢發展的關鍵時刻，俄中兩國元首保持戰略溝通，為推動俄中關係穩步發展和促進全球多極化發揮重要作用。俄方願與中方一道，將兩國元首重要共識落到實處，持續加強高水平戰略協作，深化雙方各領域互利合作。同時在國際和多邊舞台上，積極推進多極化進程，反對霸權主義和強權政治，維護聯合國憲章宗旨原則。

發布提到，拉夫羅夫通報了俄羅斯與烏克蘭談判情況，表示俄方致力於緊張局勢降溫，將繼續與烏進行和談，並與國際社會保持溝通。

王毅說，中方一貫支援世界走向多極化、國際關係實現民主化，一貫主張維護聯合國憲章宗旨和國際關係基本準則，一貫在國際事務中秉持客觀公正，始終站在歷史正確的一邊。

他說，烏克蘭問題有著複雜歷史經緯和來龍去脈，既是歐洲安全矛盾長期積累的爆發，也是冷戰思維和集團對抗造成的結果。「當前形勢下，我們支持俄烏雙方克服困難繼續和談，支持迄今談判達成的積極成果，支持現地局勢儘快實現降溫，支持俄羅斯以及各方為防止大規模人道危機所作的努力」。

王毅說，從長遠看，應當汲取烏克蘭危機的教訓，本著相互尊重和安全不可分割原則，回應各方的合理安全關切，透過對話談判構建起均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，實現歐洲的長治久安。

據發布，雙方還就亞太局勢、朝鮮半島、金磚機制、上海合作組織、亞信（峰會）等多邊事務交換了意見，協調了立場。

王毅今天也會見來訪的巴基斯坦外長古瑞希（Shah Mahmood Qureshi），雙方就烏克蘭問題交換意見。

王毅說，當前形勢下，尤其要警惕烏克蘭危機外溢的負面影響。「我們不能允許冷戰思維在亞洲地區回潮，不能允許陣營對抗在亞洲地區重演，不能允許本地區的中小國家淪為大國博弈的工具甚至犧牲品」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110330