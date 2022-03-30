中國召開阿富汗多國會議 美俄代表皆出席

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（中央社北京30日綜合外電報導）中國今天在安徽省屯溪舉行為期兩天的阿富汗問題會議，與會者除了中、俄和其他阿富汗鄰國的外交部長，美國阿富汗事務特別代表威斯特（Tom West）也將出席會議。

這次會議是在俄羅斯入侵烏克蘭的情況下進行。阿富汗正遭受經濟和人道危機，去年8月塔利班在美軍撤離後接管當地，財政援助隨即被切斷，加劇了這一危機。

據中國環球電視網（CGTN）報導，中國外交部長王毅今天會見了稍早抵達的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），這是俄國上個月對烏克蘭發動入侵後，拉夫羅夫首度拜訪中國這個俄方重要的盟國。

拉夫羅夫將參加由王毅主持的會談，與會者還包括阿富汗執政的塔利班（Taliban），以及巴基斯坦、伊朗、塔吉克（Tajikistan）、土庫曼（Turkmenistan）和烏茲別克（Uzbekistan）等阿富汗鄰國的代表。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）援引俄國外交部的話說，俄中外長會談時，同意兩國在莫斯科所形容「艱難的國際環境下」擴大合作，包括加強外交政策協調，以及對全球事務發出一致的聲音。

鳳凰衛視（Phoenix TV）則報導，王毅在會面時表示，中俄兩國關係已「經受住國際風雲變幻的考驗」，繼續堅韌發展。

拉夫羅夫今、明兩天將參加中國舉辦的一系列會議，會議是要討論幫助阿富汗的方法。但俄羅斯對烏克蘭的血腥侵略，可能讓會議失焦。

不像許多西方國家，中國拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，在向烏國提供人道援助上，也比其他國家落後許多。

美國國務院發言人表示，美國阿富汗事務特別代表威斯特（Tom West）將出席所謂的「擴大三方」（Extended Troika）會議，即中、俄、美加巴基斯坦。但拉夫羅夫和王毅不會參加這項會議。（譯者：李晉緯、楊明暐/核稿：林治平）1110330