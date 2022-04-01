中國是否承認塔利班政府 外長王毅講官話打太極

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（中央社台北1日電）中國是否外交承認由強硬派伊斯蘭主義組織塔利班（Taliban）籌組的阿富汗政府，中國外長王毅表示，中方希望阿富汗政府早日完成角色轉變，如此外交承認將是水到渠成。

據中國媒體澎湃新聞今天報導，3月31日中國國務委員兼外長王毅在安徽屯溪主持阿富汗問題會議，與會者包括中、俄和其他阿富汗鄰國的外長等。

會後王毅在記者會答覆記者提問，並未明確回應中國當局是否外交承認塔利班政府。

他說，外交承認是阿富汗政府關切重點，也是國際社會普遍關心的問題。

王毅表示，希望阿富汗政府早日完成角色轉變，在推動民族和解、更加包容建政、保障婦女兒童就業和教育權利等方面取得更多進展，尤其在打擊恐怖主義方面採取更堅定態度，拿出更多看得見的成果。

他說，相信隨著各方關切得到更有力回應，對阿富汗政府的外交承認將是水到渠成。

塔利班自奪回政權以來一再侵犯女權與人權，包括關閉女子學校、嚴禁男女同日進遊樂園、女性不准單獨搭飛機等。

儘管如此，中國與塔利班已在多個場合相互表達善意，使中國被認為是塔利班在國際社會相對孤立下，少數能給予一定程度支持且相對友好的國家，中國官媒更是給予塔利班中間偏正面的報導，引起各界議論。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110401