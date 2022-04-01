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塔利班攻占阿富汗
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塔利班攻占阿富汗2/300

聯合國籲44億美元救阿富汗 各國捐款僅過半

2022/4/1 15:55
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（中央社倫敦31日綜合外電報導）聯合國今天說，國際捐助者已承諾向阿富汗提供24.4億美元（新台幣700億元）人道援助，但未達到聯合國設定的44億美元目標，數百萬阿富汗人正在面臨饑荒和經濟衰退。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說，如果沒有緊急援助，阿富汗經濟可能陷入「死亡螺旋」，部分阿富汗人已被迫賣掉小孩和器官維生。

然而聯合國表示，在與英國、德國和卡達共同主辦的捐助者線上會議，44億美元這個雄心勃勃的捐款目標只達到過半多一些。

在西方國家特別被要求不要拋棄阿富汗人民後，有41國做出貢獻，即使各國注意力正轉向烏克蘭戰爭和其他地方的危機。

古特瑞斯說：「富強國家不能忽視他們的決定對最脆弱國家造成的後果。」他指的是美國領導的部隊去年從阿富汗撤軍。

古特瑞斯說，約有95%的阿富汗人沒有足夠食物，900萬人面臨饑荒風險。

他說：「如果不立刻採取行動，我們將面對阿富汗的飢餓和營養不良危機。人們已開始賣掉孩子和他們的身體部位，以養活家人。」

「任何有意義人道應變措施的第一步，就是必須阻止阿富汗經濟的死亡螺旋。」

英國承諾從4月1日起的下一個財政年度提供3.8億美元人道資金，其中至少50%救援是針對阿富汗婦女和女孩。

德國額外提供2億歐元，美國新投入近2億400萬美元。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1110401

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