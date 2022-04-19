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塔利班攻占阿富汗
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塔利班攻占阿富汗2/300

喀布爾男子中學連3爆 傳至少4死14傷

2022/4/19 16:32
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（中央社喀布爾19日綜合外電報導）根據阿富汗安全和衛生官員，首都喀布爾（Kabul）西部一所男子中學今天驚傳3次爆炸，當地醫院護理長表示，爆炸造成至少4死14傷。

綜合路透社與法新社報導，在事發的達斯特巴奇地區（Dasht-e-Barchi），許多居民為信奉伊斯蘭教什葉派的哈扎拉族（Hazara）。這個族裔與宗教上的少數族群經常被遜尼派激進團體鎖定為攻擊目標，包括伊斯蘭國（IS）。

目擊者告訴法新社，爆炸當下，學生剛上完上午課程，正離開教室。

喀布爾警方發言人札德蘭（Khalid Zadran）在推特（Twitter）寫道，夏希德中學（Abdul Rahim Shahid high school）的爆炸事件「導致我們的什葉派弟兄傷亡」。

目前尚無組織出面宣稱犯案。外國部隊去年撤離後，當地局勢因數個月的嚴寒冬季而維持平靜。

塔利班組織（Taliban）去年8月奪取阿富汗政權後，宣稱已穩固掌控國家，但多國官員與分析家說，好戰分子捲土重來的風險仍在，而且激進團體IS已宣稱犯下多起重大攻擊案。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1110419

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