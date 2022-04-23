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塔利班攻占阿富汗
新聞專題
塔利班攻占阿富汗2/300

阿富汗北部清真寺遇炸彈攻擊 33人喪命包括孩童

2022/4/23 17:00（4/23 17:31 更新）
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（中央社阿富汗昆都茲22日綜合外電報導）極端組織伊斯蘭國（Islamic State, IS）一天前才宣稱分別發動了2場致命攻擊，阿富汗北部一座清真寺今天在週五禮拜期間遭炸彈攻擊，造成33人喪命，其中包括孩童。

法新社報導，自從塔利班（Taliban）戰士去年推翻美國支持的阿富汗政府、拿下阿富汗控制權後，爆炸案的案件雖有下降，但聖戰士和遜尼派IS分子仍持續攻擊他們眼中的異端目標。

▼圖為受爆炸波及的傷患

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本週一連串爆炸事件撼動阿富汗全國，什葉派地區一間學校和一座清真寺遭到死亡攻擊。

塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）發推文表示，北部省分昆都茲（Kunduz）一座清真寺今天發生的爆炸事件造成33人喪命，其中包括孩童，另有43人受傷。

他說：「我們譴責這項犯行…並對痛失親人的人們致上最深的慰問。」

一名情報官員匿名透露，爆炸是由炸彈引起，但不清楚炸彈是如何引爆。

受到攻擊的毛拉維西坎達（Mawlavi Sikandar）清真寺位於昆都茲市北部伊曼薩希布區（Imam Sahib），備受蘇非派歡迎。法新社特派員看見清真寺的牆壁被炸出大洞，清真寺的一側完全被爆炸摧毀。

IS等聖戰組織對蘇非派深惡痛絕，將他們視為異端，還因為他們對著死去的蘇非派聖者禱告，指控他們為多神論，這在伊斯蘭教義裡是最深重的罪惡。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110423

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