阿富汗齋戒月不平靜 又傳炸彈攻擊釀9死13傷

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（中央社喀布爾28日綜合外電報導）阿富汗警方表示，北部馬薩里沙利夫市（Mazar-i-Sharif）今天發生兩枚炸彈在不同小型巴士上爆炸的事件，至少9人死亡。市內一座什葉派清真寺上週才發生奪命爆炸案。

塔利班組織（Taliban）去年8月重掌阿富汗後，各地暴力攻擊案數量雖減少，但遜尼派激進組織「伊斯蘭國」（IS）仍持續襲擊他們眼中的異端什葉派。

時值穆斯林齋戒月，阿富汗過去兩週發生一連串鎖定少數族群的炸彈攻擊，造成數十人傷亡。

馬薩里沙利夫市所在的巴爾赫省（Balkh）警方發言人瓦奇瑞（Asif Waziri）告訴法新社，市內不同區域今天不到幾分鐘內相繼傳出爆炸，當時通勤者正準備返家。

瓦奇瑞說「目標似乎是什葉派乘客」，有13人在爆炸中受傷。

他表示：「阿富汗的敵人在我國人民之間製造緊張和分歧。」

社群媒體上的畫面顯示，有一輛小型巴士陷入火海，另一輛則是面目全非，塔利班戰士把受害者從車子送往醫院。

目前尚無組織承認犯行。（譯者：楊昭彥）1110429