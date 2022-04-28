五角大廈：美撤出阿富汗 留下70億美元軍事裝備

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）根據美國國會要求國防部所做的報告，美軍去年8月撤離阿富汗後，在16年間運交阿富汗政府的軍事裝備中，約有價值70億美元（約新台幣2070億元）的裝備留在當地。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國過去20年來一直試圖驅逐死對頭塔利班（Taliban），如今卻把大批裝備留在塔利班控制的國家內。報告指出，美國國防部並不打算回到阿富汗「取回或摧毀」裝備。

根據報告，自2005年到2021年8月，美國總共向阿富汗國防和安全部隊（Afghan National Defense and Security Forces）提供價值186億美元的裝備。

其中價值71.2億美元的裝備在美軍2021年8月30日撤離後仍留在阿富汗。根據美國國防部的報告，這些裝備包括飛機、空對地彈藥、軍事車輛、武器、通訊設備等物資。

美國當時的撤軍行動混亂且倉促，本就遭到民主、共和兩黨國會議員抨擊，現在美軍在阿富汗留下鉅額硬體設備，將讓各方再度關注這次行動。

報告指出，留在當地的軍備大多需要國防部承包商過去向阿富汗部隊提供的「專業維修」，需有「技術知識與支援」。

根據這份日期標註為2022年3月的報告，國會要求國防部說明如何處置提供給阿富汗部隊的財產、設備與物資，無論是被摧毀、奪取或留在當地。

報告也提到，原在阿富汗的5架Mi-17直升機已於今年正式移交至烏克蘭，早在美軍撤離阿富汗之前，這些直升機就在烏克蘭維修。美國國防部今年1月告知國會有意把這些直升機移交給烏克蘭，接著俄羅斯2月揮軍入侵烏克蘭，烏方於3月11日簽署接收信函。

根據報告，美國從先前替阿富汗採購但尚未交運的物資中，撥出一些「非制式彈藥」給烏克蘭，包括約3萬7000發122毫米榴彈砲彈。

美國也從先前替阿富汗採購的物資中，撥出逾1500萬發步槍實心彈、超過9萬9000發40毫米高爆/爆破手榴彈彈藥及約11萬9000發82毫米高爆迫擊砲彈給烏克蘭。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110428