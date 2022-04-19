更多編輯台推薦新聞：
俄烏頓巴斯開戰 俄軍作戰策略分析看這裡
國際

俄烏頓巴斯開戰 俄軍作戰策略分析看這裡

台灣核准莫德納用於6至11歲 各國兒童疫苗政策總整理
國際

台灣核准莫德納用於6至11歲 各國兒童疫苗政策總整理

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

COVID-19疫情整理包 最新發展、防疫須知一次看

COVID-19疫情整理包 最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

耶路撒冷爆衝突 以色列與加薩走廊相互空襲

2022/4/19 19:29（4/19 20:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
以色列19日朝加薩走廊發動數個月來的首場空襲。（安納杜魯新聞社）
以色列19日朝加薩走廊發動數個月來的首場空襲。（安納杜魯新聞社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷19日綜合外電報導）耶路撒冷一處聖地周邊上週末發生暴力事件後，以色列今晨朝加薩走廊（Gaza Strip）發動數個月來的首場空襲，以回應當地朝以色列發射火箭。

以色列軍方也說，特種部隊昨夜在約旦河西岸（West Bank）進行5場逮捕行動。以色列當局自4週前攻擊案和示威活動增加後，接連在約旦河西岸發動死亡突襲。

法新社報導，位於耶路撒冷舊城的艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque），即猶太人的聖殿山 （Temple Mount），是當前緊張局勢的焦點。

聚集當地進行齋戒月（Ramadan）祈禱的巴勒斯坦信徒，不滿猶太教徒在以色列重重警力保護下造訪，而他們想來此地卻得面臨種種限制。

猶太人雖可在特定時節造訪這處聖地，但不得在那裡祈禱。

這次暴力衝突正值猶太人的逾越節以及穆斯林的齋戒月，已引起各界憂心恐重蹈去年覆轍。去年的類似情況引發一場為時11天的戰事，使加薩走廊部分地區被夷為平地。

由巴勒斯坦伊斯蘭團體哈瑪斯（Hamas）掌控的加薩走廊，昨天朝以色列南部發射一枚火箭，導致警報聲大作，這是1月初以來的首場類似事件。以色列軍方說，火箭已遭「鐵穹」（Iron Dome）防空系統攔截。

幾小時後，以色列空軍宣布擊中哈瑪斯的武器工廠作為報復。根據目擊者和加薩走廊的安全消息人士說法，哈瑪斯宣稱運用「防空工事」反制突襲，無人傷亡。

擁有230萬居民的加薩走廊內，目前尚無派系出面宣稱發射火箭攻擊以色列。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1110419

延伸閱讀
以色列年內部署雷射防空系統 將改變戰場遊戲規則以色列召集歷史性峰會 聚焦伊朗核子發展特赦組織：以色列對巴勒斯坦人政策構成種族隔離
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載