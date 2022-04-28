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義大利女權躍進 憲法法院：子女自動冠父姓違憲

2022/4/28 14:56
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（中央社羅馬27日綜合外電報導）義大利憲法法院今天裁定，子女自動冠上父姓的做法有違憲法。這項裁定被視為女權的進步。

義大利憲法法院表示，現行規範違憲，「不利於孩子身分認同，也具有歧視性」，呼籲國會著手修法。

憲法法院強調，父母雙方都應有權選擇為孩子冠何姓氏，這是「構成個人身分的基本要件」。

法院在新聞稿中指出，從現在起，「孩子採用雙親姓氏，先後順序由雙親協議，除非雙親共同決定只採用兩人之一的姓氏」；萬一雙親無法達成共識，就由法官決定。

義大利第一大日報「共和報」（La Repubblica）稱：「義大利女性贏得歷史性的權利。」

義大利已故獨裁者墨索里尼（Benito Mussolini）的孫女亞歷珊卓．墨索里尼（Alessandra Mussolini）也樂見這項裁定。她先前經過一番曲折，才讓她的3個孩子冠上自己的姓氏。

她告訴義大利「訊使報」（Il Messaggero）：「能將一個人的姓氏傳承下去…就是一種文明的行為。」（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110428

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