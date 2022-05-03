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阿富汗女權再開倒車 駕訓班停止核發女性駕照

2022/5/3 19:13
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（中央社阿富汗赫拉特3日綜合外電報導）相關部門人士告訴法新社，阿富汗最先進城市赫拉特（Herat）的塔利班官員要求駕訓教練停止核發駕照給女性。

儘管阿富汗是個極度保守且重男輕女的國家，但在較大城市，尤其是位於西北部、一直以來被認為以阿富汗標準而言相對自由的赫拉特，女性開車並不少見。

然而，監管駕訓學校的赫拉特交通管理局（Traffic Management Institute）局長阿查克扎伊（Jan Agha Achakzai）表示：「我們收到口頭指示，要求停止對女性核發駕照…但沒有指示要阻止女性在這個城市開車。」

擁有一間駕訓中心的29歲女駕訓教練艾迪爾（Adila Adeel）表示，塔利班這麼做，是要確保下一世代無法和她們的母親擁有相同機會。「我們被告知不要提供駕訓課，也不要核發駕照」。

塔利班去年8月奪回阿富汗政權，曾承諾比起前次充滿侵害人權事件的1996至2001年執政期間，這次將採取更柔性治理。

然而，塔利班卻逐步限制阿富汗人權利，尤其是婦女權益，女孩不被准許回到中學上課，許多公職也排除女性。

一名開車前往當地商場，替家人購買開齋節禮物的婦女說：「我告訴塔利班（人員），我自己開車，比起讓計程車接送更自在。我必須能自己開車送家人去醫院，而不是得等我的兄弟或丈夫回家。」

該省的訊息與文化部門主管哈卡尼（Naim al-Haq Haqqani）則稱，目前並沒有官方指令。

塔利班基本上不會發布全國性的書面法令，而是允許地方當局自行發布，有時僅以口頭傳達。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1110503

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