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塔利班攻占阿富汗
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塔利班攻占阿富汗2/300

塔利班下令須穿全身罩袍 阿富汗婦女上街抗議

2022/5/10 18:51
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（中央社喀布爾10日綜合外電報導）阿富汗首都喀布爾今天有約十幾名婦女走上街頭，抗議塔利班的新命令，規定婦女在公共場合必須完全遮住臉和身體。

法新社報導，阿富汗暨塔利班最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）上週末下令，全國婦女在公共場合必須穿著覆蓋全身的罩袍，最好是可以罩住全身上下的傳統罩袍波卡（burqa）。

許多沒戴面罩的抗議婦女高喊：「正義、正義！」

這些抗議婦女也高喊：「罩袍不是我們的頭巾！」她們反對將限制較少的頭巾換成罩住全身上下的罩袍。

她們在短暫的遊行後，遭到塔利班戰士阻止。塔利班戰士也制止記者報導。

艾昆薩達的命令還要求女性在沒有重要工作的情況下「待在家裡」，引發國際社會譴責。

抗議者亞利米爾（Saira Sama Alimyar）表示：「我們想像人一樣生活，而不是像被豢養在房子角落裡的動物。」

艾昆薩達也下令當局解僱不遵守新著裝規定的女性政府僱員，如果男性工作人員的妻子和女兒不遵守，則暫停他們的工作。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110510

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