阿富汗小巴士、清真寺爆炸至少16死 IS宣稱犯案

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（中央社喀布爾26日綜合外電報導）阿富汗官員今天表示，首都喀布爾和北部城市馬薩里沙利夫有數輛小型巴士和一座清真寺遭4枚炸彈攻擊，已造成至少16人喪生；伊斯蘭國（IS）宣稱部分攻擊是他們所為。

塔利班（Taliban）去年8月重掌政權以來，阿富汗全國各地的爆炸攻擊事件數量雖有所下降，但上個月在齋戒月（Ramadan）期間仍發生數起致命攻擊，震驚全國。

阿富汗衛生官員和警方表示，北部城市馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）昨天發生3起小型巴士車上被放置炸彈的攻擊事件，造成至少10人死亡。

巴爾赫省（Balkh）警方發言人瓦奇瑞（Asif Waziri）告訴法新社，「炸彈被放置在馬薩里沙利夫市不同地區的3輛小型巴士上」，除10人死亡外，另有15人受傷。

巴爾赫省衛生部門負責人塔瓦納（Najibullah Tawana）說，10名死者中有3名是女性。

爆炸發生數小時後，伊斯蘭國在社群媒體聲稱這些攻擊案是他們所為。

阿富汗首都喀布爾一座清真寺昨晚也發生炸彈攻擊事件。

喀布爾警方發言人札德蘭（Khalid Zadran）今晨在推特發文說，這場爆炸共造成6人喪命、18人受傷。

目前尚不清楚昨天這些爆炸案是否鎖定任何特定社群發動攻擊。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110526