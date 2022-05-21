塔利班要求蒙臉播報 阿富汗女主播露臉抗令

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（中央社喀布爾21日綜合外電報導）阿富汗塔利班當局要求電視女主播嚴格遵守伊斯蘭教法，今天開始一律蒙臉上電視，不過一些主要電視頻道女主播違抗命令，播報時沒有遮臉。

自從去年重新掌權以來，塔利班（Taliban）對阿富汗公民社會祭出一系列限制，其中許多是對婦女權益加以限制。

阿富汗最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）本月稍早下令，婦女在公共場合必須完全遮住臉和身體，最好是穿著可以罩住全身上下的傳統罩袍波卡（burqa）。

勸善懲惡部（Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice）日前命令，電視女主播從今天開始一律遵行。此前她們只被要求包上頭巾。

不過阿富汗最大民間廣播公司黎明新聞（Tolo News）、夏姆夏德電視台（Shamshad TV）和1TV 電視台的女主播，今天在鏡頭前都沒有蒙臉。

夏姆夏德電視台新聞部主任埃薩斯（Abid Ehsas）說：「女同事們擔心，如果她們現在遮了臉，接下來將會被要求不准外出工作。」

他說，「這就是她們至今沒有遵從命令的原因」；並表示，電視台已要求塔利班，進一步討論這個問題。

一名女主播表示，強硬派伊斯蘭組織塔利班重新掌權後祭出的這類命令，導致許多女記者離開了阿富汗。

要求不具名的這名女主播說：「最新命令讓女主播心碎，如今許多女主播認為，她們留在阿富汗沒有前途。」

她說：「我也想要離開阿富汗，諸如此類的命令會迫使許多專業人士出走。」

勸善懲惡部發言人穆哈加（Mohammad Sadeq Akif Mohajir）指出，那些女主播違反了塔利班命令；「如果她們拒不遵守，我們會找電視台經理和那些主播的監護人談談」。

他說：「生活在某種制度和政府治理下的人，就必須遵守那種制度下的法律和秩序，因此她們必須遵守命令。」（譯者：何宏儒/核稿：張佑之）1110521