耶路撒冷清真寺爆以巴衝突 至少152人傷

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（中央社耶路撒冷15日綜合外電報導）巴勒斯坦人與以色列鎮暴警察今天在耶路撒冷艾格撒清真寺爆發衝突，至少152名巴人受傷。這是近日暴力高漲下的最新一起對立事件，外界擔心情勢恐退回更廣泛的衝突。

路透社報導，巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent）表示，巴人的傷勢多由橡膠子彈、震撼彈和警棍毆打造成。艾格撒清真寺（Al-Aqsa）是以巴世代衝突中最敏感的地點。

以色列各地過去兩週來發生一連串阿拉伯裔發動的致命街頭攻擊事件，此後以色列安全部隊就一直維持高度戒備狀態。在耶路撒冷舊城（Old City）艾格撒清真寺爆發的衝突，恐再次引發更廣泛的戰事，就像去年的加薩（Gaza）戰爭一樣。

巴勒斯坦襲擊者在以色列各地的攻擊事件中殺了14名以色列人，以色列部隊自上月以來也在突襲約旦河西岸的過程中殺了29名巴勒斯坦人。

今年緊張情勢之所以加劇，部分是因為穆斯林齋月時間正逢猶太教逾越節（Passover）和基督教復活節（Christian Easter）。

法新社報導，以色列警方表示，數十名蒙面男子進入艾格撒清真寺施放煙火，接著有群眾朝著猶太人視為最神聖的哭牆扔擲石塊。

巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners Club）表示，約400名巴人遭到逮捕。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110416