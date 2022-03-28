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以外長：以色列與阿拉伯國家結盟「威懾」伊朗[影]

2022/3/28 23:01（3/29 08:02 更新）
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以色列外交部長拉皮德（左3）28日主持與埃及等4個阿拉伯國家外長召開的空前會議，美國國務卿布林肯（右3）也與會。（圖取自facebook.com/YairLapid）
以色列外交部長拉皮德（左3）28日主持與埃及等4個阿拉伯國家外長召開的空前會議，美國國務卿布林肯（右3）也與會。（圖取自facebook.com/YairLapid）
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（中央社以色列斯德博克28日綜合外電報導）以色列外交部長拉皮德今天主持與埃及等4個阿拉伯國家外長召開的空前會議。他並表示，以色列與若干阿拉伯國家深化結盟關係，能夠「威嚇與鎮懾」伊朗。

法新社報導，這場會議在以色列的尼格夫沙漠（Negev Desert）舉行，除了有阿拉伯聯合大公國、摩洛哥、巴林和埃及等4國外長出席，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也與會。

其中阿聯、摩洛哥和巴林等3國在2020年與以色列建立全面外交關係，埃及則早在1979年便承認以色列。

這場會議正值越來越多跡象顯示，為讓2015年伊朗核子協議

伊朗核協議小百科

  • 正式名稱為聯合全面行動方案（JCPOA），英國、中國、法國、俄羅斯、美國及德國2013年6月與伊朗展開談判，同年11月，達成臨時協議，並於2015年4月敲定最終協議，同年7月14日簽署，美國2018年5月宣布退出核協議
  • 這項協議要求伊朗減少濃縮鈾庫存，並限制使用生產濃縮鈾的離心機
  • 協議要點：
    （1）離心機1萬9000多台削減至5060台，為期10年
    （2）限制伊朗僅能於1處核設施提煉濃縮鈾
    （3）伊朗15年內提煉濃縮鈾純度不得超過3.67%
    （4）伊朗低濃縮鈾庫存將從12000公斤減至300公斤，為期15年（12000公斤的低濃縮鈾若提煉，可製造數枚核武）
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復活的新協議即將產生。但以色列和一些阿拉伯國家反對這份協議。

拉皮德（Yair Lapid）在會議上表示：「我們正在建構共同分擔責任的能力，這個新的架構威嚇與鎮懾我們共同的敵人，首先且最重要的敵人便是伊朗和它的代理人。」

在美國前總統川普（Donald Trump）斡旋下，阿聯和巴林在2020年與以色列簽署亞伯拉罕協議（Abraham Accords）、建立外交關係。其後摩洛哥也依據川普斡旋的另一份協議，而與以色列恢復外交關係。

以色列領導人曾指稱，這些外交關係正常化凸顯中東情勢改變：阿拉伯國家領袖不再為了以色列和巴勒斯坦衝突一日未解決，而必須一直與以國保持距離。

亞伯拉罕協議則令巴勒斯坦人大為憤怒。他們說，這代表數十年來阿拉伯國家拒絕與以色列打交道的共識遭到背叛。這份共識是，除非以色列同意讓巴勒斯坦建國、並將首都設在耶路撒冷東部，否則拒絕往來。

儘管亞伯拉罕協議是美國前政府協調的成果，但布林肯也表達強力支持。不過，他今天出席會議時提醒，這類協議無法取代建構以巴和平。

布林肯對記者表示，亞伯拉罕協議帶來的獲益，不能代表巴勒斯坦人和以色列人之間的和平進展。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1110328

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