約旦國王訪約旦河西岸 會晤巴勒斯坦領袖阿巴斯

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（中央社雷馬拉28日綜合外電報導）約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）今天飛抵約旦河西岸城市雷馬拉（Ramallah），將與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）會面。

這是2017年以來，阿布杜拉首次訪問以色列佔領的約旦河西岸。他此行正值4個阿拉伯國家的外交部長參加在以色列召開的一場史無前例會議。以國稱這是一場「歷史性」集會。去年以國接連與幾個阿拉伯國家簽署關係正常化協議，激怒了巴勒斯坦人。

這次訪問距離穆斯林神聖的月份齋戒月（Ramadan）不到一週時間，去年齋戒月期間，約旦河西岸和以色列強佔的東耶路撒冷發生多起暴力事件。

約旦國王本月稍早與以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）會晤，討論齋戒月期間遏止動亂的策略。

巴勒斯坦官員一再警告，以色列1967年從約旦手中奪佔的約旦河西岸，緊張情勢正瀕臨「爆炸」。

在以色列佔領的土地上，巴勒斯坦居民和猶太屯墾者（settlers）之間的緊張情勢仍然很高，屯墾者居住的社區，按國際法廣被視為非法。

巴勒斯坦人也經常在約旦河西岸與以色列安全部隊爆發衝突，往往導致巴勒斯坦人死亡。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110328