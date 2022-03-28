更多編輯台推薦新聞：
中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄宣布馬立波停火讓平民撤離 烏克蘭：4月1日線上談判
首頁 / 國際

約旦國王訪約旦河西岸 會晤巴勒斯坦領袖阿巴斯

2022/3/28 20:44（3/28 23:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
約旦國王阿布杜拉二世（後左）28日飛抵約旦與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（後右）會面。（圖取自facebook.com/President.Mahmoud.Abbas）
約旦國王阿布杜拉二世（後左）28日飛抵約旦與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（後右）會面。（圖取自facebook.com/President.Mahmoud.Abbas）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雷馬拉28日綜合外電報導）約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）今天飛抵約旦河西岸城市雷馬拉（Ramallah），將與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）會面。

這是2017年以來，阿布杜拉首次訪問以色列佔領的約旦河西岸。他此行正值4個阿拉伯國家的外交部長參加在以色列召開的一場史無前例會議。以國稱這是一場「歷史性」集會。去年以國接連與幾個阿拉伯國家簽署關係正常化協議，激怒了巴勒斯坦人。

這次訪問距離穆斯林神聖的月份齋戒月（Ramadan）不到一週時間，去年齋戒月期間，約旦河西岸和以色列強佔的東耶路撒冷發生多起暴力事件。

約旦國王本月稍早與以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）會晤，討論齋戒月期間遏止動亂的策略。

巴勒斯坦官員一再警告，以色列1967年從約旦手中奪佔的約旦河西岸，緊張情勢正瀕臨「爆炸」。

在以色列佔領的土地上，巴勒斯坦居民和猶太屯墾者（settlers）之間的緊張情勢仍然很高，屯墾者居住的社區，按國際法廣被視為非法。

巴勒斯坦人也經常在約旦河西岸與以色列安全部隊爆發衝突，往往導致巴勒斯坦人死亡。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110328

延伸閱讀
約旦河西岸再爆衝突 1名巴勒斯坦男子遇害以軍在約旦河西岸發動突襲 至少4名巴人遇害
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族