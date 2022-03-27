美國務卿布林肯訪以色列 出席以阿高峰會

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（中央社耶路撒冷27日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天在以色列展開中東訪問行程，他將在這裡出席難得的以阿高峰會，討論伊朗核子協議與俄羅斯入侵烏克蘭等問題。

阿拉伯國家與猶太國家以色列先前依據美國斡旋的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），達成關係正常化。

布林肯（Antony Blinken）昨天傍晚抵達特拉維夫後，今天和明天將在尼格夫（Negev）沙漠與以色列、摩洛哥、埃及、巴林、阿拉伯聯合大公國等國領袖會面，紀念從2020年底開始轉變的阿拉伯與以色列關係。

以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）形容這是場「歷史性的高峰會」。

布林肯此行還將走訪約旦河西岸、阿爾及利亞和摩洛哥，行程第1站將與阿聯實質統治者、王儲穆罕默德（Abu Dhabi Crown Prince Mohammed bin Zayed）會談，聚焦議題包括俄羅斯入侵烏克蘭後如何凝聚對烏國的支持等等。

美國官員表示，布林肯此行還將聚焦在另兩項重要議題，包括化解以色列對西方即將與伊朗達成核子協議的憂心，以及討論烏克蘭戰爭可能導致全球小麥短缺，以致對仰賴進口的中東帶來沉重打擊的問題。

美國國務院代理助卿藍佩特（Yael Lempert）在布林肯出訪前表示：「我們知道中東和北非強烈感受到這種痛苦，這裡多數國家的小麥進口至少有一半來自烏克蘭。」她說，這場戰爭「只會繼續提高此區的麵包等基本主食價格，從最辛苦的勞工和最弱勢家庭的口袋掏錢」。

布林肯此行，正值美國和伊朗就恢復2015年「聯合全面行動方案」（JCPOA）談判處於最後階段之際。

此外，布林肯也將在以色列占領的約旦河西岸，與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）會面。

由於美國支持推動阿拉伯國家加強與以色列關係，並將伊朗視為主要威脅，巴勒斯坦人擔心他們會被遺忘。川普政府已減少對巴勒斯坦人的支持，並關閉專門處理巴勒斯坦關係的美國駐耶路撒冷領事館。

美國總統拜登承諾重啟領事館，但執政1年後尚未實現。藍佩特表示，領事館問題「肯定會成為討論話題」。

布林肯訪問以色列後還將前往摩洛哥和阿爾及利亞，討論地區安全和西撒哈拉（Western Sahara）的爭議領土問題。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110327