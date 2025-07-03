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共軍加大軍事施壓50機艦擾台 國軍漢光41號演練在即

2025/7/3 09:58（7/3 10:14 更新）
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國防部2日上午6時至3日上午6時偵獲共機41架次。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
國防部2日上午6時至3日上午6時偵獲共機41架次。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
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（中央社記者吳書緯台北3日電）漢光軍演前夕，中國加大對台軍事襲擾；國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機41架次，其中30架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域，並偵獲共艦9艘，總計中共50機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國軍「漢光41號」演習實兵演練將於9日至18日進行，中國人民解放軍連日加大對台灣的軍事襲擾，國軍1日偵獲中共61機艦持續在台海周邊活動，昨天上午9時25分起，陸續偵獲中共軍機25架次出海活動，其中16架次逾越中線及其延伸線，配合共艦假所謂「聯合戰備警巡」之名，對台灣周邊海、空域進行騷擾。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午5時5分至昨天晚間9時15分，在台灣海峽空域偵獲中共26架次主戰機及無人機，其中17架次逾越台灣海峽中線。

國軍並於昨天上午6時5分至昨天晚間9時10分，在台灣西南空域偵獲中共12架次主、輔戰機；另於昨天上午10時10分至昨天下午2時25分在台灣防空識別區（ADIZ）以北的台灣北部空域偵獲中共2架次輔戰機。

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國軍於昨天上午6時5分至昨天上午11時20分，在台灣東部空域偵獲1架無人機，另根據國防部所繪製的中共軍機活動空域航跡為環繞台灣本島，顯示部分中共軍機昨天活動範圍為環繞台灣。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：楊凱翔）1140703

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