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越南銷美商品徵20%關稅 分析師：對蘋果影響極小

2025/7/3 07:48（7/3 08:06 更新）
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美國與越南達成貿易協議，越南銷至美國的商品將徵收20%關稅，瑞士銀行分析師指出，對蘋果利潤的影響有限。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年7月3日
美國與越南達成貿易協議，越南銷至美國的商品將徵收20%關稅，瑞士銀行分析師指出，對蘋果利潤的影響有限。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年7月3日
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（中央社記者張欣瑜舊金山2日專電）美國與越南達成貿易協議，對越南銷至美國的商品徵收20%關稅。對於在越南生產MacBook、iPad、AirPods等產品的蘋果公司所受衝擊，分析師認為，蘋果在越南生產規模不大，這項協議對蘋果利潤幾乎沒有影響。

美國總統川普（Donald Trump）發動關稅戰以來，蘋果公司（Apple）一直是外界焦點。蘋果產品生產主要集中中國，公司雖加速供應鏈多元化，依舊面臨諸多挑戰。

蘋果近年逐步將iPhone之外的產品轉至越南組裝生產。蘋果執行長庫克（Tim Cook）5月在財報電話會議證實，2025年第二季在美國銷售的iPhone已改由印度生產，而大多數在美銷售的iPad、MacBook、Apple Watch、AirPods等產品也將轉至越南生產。

川普今天宣布與越南達成貿易協議，越南銷至美國的商品將徵收20%關稅，轉運貨物將徵收40%關稅，外界關注協議對蘋果的衝擊，道瓊旗下的「巴隆周刊」（Barron's）引述瑞士銀行分析師的研究報告指出，「協議對蘋果利潤的影響可以忽略不計」。

瑞士銀行分析師福克特（David Vogt）在報告指出，儘管越南是蘋果供應鏈投資重要地區，但與中國相比，蘋果對越南依賴仍然不大，因為蘋果並未在越南生產iPhone。

福克特說：「考量到蘋果在越南的生產規模相對較小，且主要集中於配件產品，我們認為，美國對從越南銷至美國的商品徵收20%關稅，對蘋果利潤的影響微乎其微。」

蘋果未回應置評請求。蘋果股價今日收盤上漲2.22%。

蘋果2024年總營收為3910億美元（約新台幣11兆），當中iPhone貢獻2012億美元，iPad、MacBook和穿戴式裝置的營收則分別為267億、300億與370億美元。

福克特補充，「鑒於蘋果在越南幾乎沒有iPhone的生產布局，且整體供應鏈規模也相對有限，從越南銷至美國的產品對蘋果總營收的影響僅占個位數百分比」。

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川普第一任期，蘋果成功爭取到包括iPhone在內的多項產品關稅豁免，川普第二任期，蘋果則被捲入川普對全球發動的貿易戰之中，股價劇烈波動。

川普希望蘋果在美國生產iPhone，但將製造業移回美國是一項昂貴且漫長的工程。（編輯：張芷瑄）1140703

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