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台積電ADR創新高 台股開盤跳空上漲20元衝1105元
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台積電ADR再創新高 法人：台股後續有機會上攻

2025/7/3 08:28
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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）美國與越南達成貿易和關稅協議，美股標普和那指收盤再創新猷，台積電美國存託憑證（ADR）強漲3.97%再創新高，台積電期貨夜盤上漲20點收1100點，台指期夜盤漲177點收22570點。法人指出，台股高檔整理格局，在除權息行情支撐下，後續有機會上攻。

美國總統川普2日表示，美國與越南達成貿易協議，越南對進入美國領土商品將支付20%關稅，轉運貨物將支付40%關稅，越南也將向美國完全開放貿易市場。外媒指出，這代表產地涉及中國等地的轉運商品，將被課徵40%關稅。

美股道瓊工業指數小跌10.52點，收44484.42點，標普500指數小揚29.41點或0.47%，收6227.42點，再創新高；科技股為主的那斯達克指數上漲190.24點或0.94%，收20393.13點，續寫新猷；費城半導體指數揚升103.55點或1.88%，收5611.05點。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）漲2.58%收157.25美元，台積電ADR漲3.97%收233.6美元，再創歷史新高。

台股2日在台積電拉尾盤助攻下，終場收22577.74點，由黑翻紅上漲24.02點，成交值縮小至新台幣2976.03億元。三大法人合計買超67.87億元，其中自營商買超11.43億元、投信賣超14.26億元、外資及陸資買超70.7億元。

在台指期淨部位，三大法人2日淨多單減少976口至170口，其中外資淨空單增加2429口至5萬4946口，再創歷史新高。

期貨法人分析，外資在期貨市場累積超過5萬口空單，若未來關稅底定，外資回補空單將同步調節現貨部位，短期賣壓難免，但空單回補結束，外資期貨部位回復正常水位，市場賣壓可減輕。

展望台股後市，法人表示，台股維持高檔整理，搭配除權息行情，台股指數仍有機會上攻。

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新台幣兌美元匯率2日延續升勢，盤中再次觸及28元，收盤收在29.019元，強升1.66角，創逾3年新高紀錄。根據統計7月以來，短短2個交易日升值8.83角，升幅為亞幣之冠。

美國參議院通過稅改法案，台積電等企業若在2026年期限前動工興建新廠，可獲得35%的投資稅收抵免。市場預期台積電美國亞利桑那州新廠可望受惠。（編輯：林家嫻）1140703

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