戰爭讓烏克蘭從糧倉淪待援一族 俄遭控掀全球糧荒

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烏克蘭和俄羅斯是全球穀物生產大國，聯合國安理會29日指控，俄羅斯隊烏克蘭發動戰爭，引發全球糧食危機。圖為26日利維夫一處建築遭砲擊後起火。（圖取自facebook.com/mvs.gov.ua）

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（中央社紐約聯合國總部29日綜合外電報導）俄國對歐洲糧倉烏克蘭發動戰爭後，今天在聯合國安全理事會遭指控引發全球糧食危機，讓民眾陷入饑荒風險，並波及世界糧食計劃署在全球提供1.25億人食物的救援行動。

法新社報導，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）在安理會一場針對烏克蘭人道局勢而召開的會議中表示，戰爭是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）發動，全球糧食危機是蒲亭引起，「可以阻止這一切的人也是他」。

她說：「對烏克蘭發動戰爭，戰爭對全球糧食安全的影響，責任都落在俄羅斯和總統蒲亭身上。」

雪蔓和 世界糧食計劃署 世界糧食計劃署 1961年成立，總部設在義大利羅馬，是全世界最大的人道組織，致力於消除飢餓，並促進糧食安全。

1965年成為聯合國正式常設機構。

工作以緊急援助、重建及發展援助為主，每年約對80國、8000萬人提供援助。

資料來源：世界糧食計劃署 看更多 關閉 （WFP）署長畢斯利（David Beasley）報告說，烏克蘭和俄羅斯是全球穀物生產大國，小麥出口量合計占全球的30%，玉米20%，葵花油75%。

畢斯利今天也發言警告說，俄國發動的這場戰爭嚴重威脅世界糧食計劃署在提供全球1.25億民眾糧食的救援工作，因為一度是全球糧倉的烏克蘭如今也得排隊等待救濟。

路透社報導，畢斯利告訴聯合國安理會15個理事國說，「這不僅重創烏克蘭和整個區域，對於全球的影響更是自第二次世界大戰以來所未見」。

畢斯利表示，世界糧食計劃署所購買的穀物有半數來自烏克蘭，「諸位不難想見單是對我們的任務就有多大的影響」。

他說，烏克蘭「農民都上前線打仗去了」，糧食危機也因少了白俄羅斯和俄羅斯的肥料商品而加重。

「作物不施肥，產量起碼少了50%。所以我們未來幾個月可能看到一場災難衍生出另一場災難。」

他說，如果烏克蘭的戰爭不結束，「世界將付出慘痛代價，世界糧食計劃署最不希望做的，就是把沒吃飽的孩子手上的麵包，拿去餵快餓死的孩子。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110330