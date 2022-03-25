俄烏戰爭衝擊農業 專家籲巴西應減少依賴化肥

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（中央社記者唐雅陵聖保羅24日專電）俄烏戰爭可能導致巴西農業化肥供應減少的風險，引發糧食生產憂慮；但專家指出，這場危機是進一步減少、替代甚至消除農作物使用化肥技術的機會。

巴西聖卡塔里納聯邦大學（UFSC）農業工程師史汀波克（Walter Steenbock）指出，化肥供應的不確定性，顯示不需要使用太多化肥的家庭農業和傳統社區農業技術的可行性，這些技術主要使用植物生物圈的多樣性和豐富性做為生產系統肥料的基礎。

巴西地理統計局（IBGE）2017年公布農業普查數據指出，化肥供應減少對巴西不同模式的農業產生不同的影響。根據調查，巴西農業小型家庭農戶占比77%，其中69.1%的農民表示不使用化肥，11.7%只使用有機肥。

雖然家庭農業僅占巴西農業面積23%，但在食品生產中占有重要份額，例如48%的咖啡和香蕉、80%的樹薯、69%的鳳梨和42%的豆子來自家庭農業。

另一方面，大豆、玉米、甘蔗和棉花等大宗農產品的高度仰賴化肥，這4種作物占巴西化肥消耗量90%，主要是氮肥、磷肥和鉀肥。

巴西土壤研究人員波利多洛（José Carlos Polidoro）說，巴西土壤缺乏養分，非常需要肥料，不同於北半球的美國和歐洲等地區土壤肥沃。隨著俄烏戰爭惡化，巴西的化肥供應變得不確定。

俄羅斯占巴西進口肥料的23%，在遭受一系列國際制裁後，俄羅斯已暫停出口相關物品，供應不穩推高化肥價格，促使巴西政府尋找其他可以在短期內擴大對巴西銷售化肥的國家，並鼓勵擴大巴西的化肥生產，包括提出法案授權在原住民土地採礦。

巴西政府的舉措受到農業綜合企業的讚揚，但遭到巴西農業生態協會（ABA）嚴厲批評指出，增加巴西化肥產量不能解決對有限自然資源依賴的農業模式核心問題，如果這種農業模式不能保證後代子孫的生活條件，那麼就是不可持續的。

協會前會長、農業經濟學家卡多索（Irene Maria Cardoso）表示，巴西完全有可能在不使用化肥的情況下生產食物，首先必須推翻巴西土壤貧瘠的觀念，因為巴西土壤的養分都分散在地底20公分以下，只要保留其自然條件就足夠。

例如使用根系廣泛的樹木，讓它們在地底深處獲取養分，再帶到樹葉和樹枝上，當這些植物落葉或被修剪時養分將返回土壤表面，能夠讓農民想要在這些樹木之間種植的根系較短的物種吸收。

同時前提是土壤的生物活性必須很強，畢竟是要靠生活在土壤中的微生物負責吸收有機物，確保植物獲得所需的營養。此外，也不能使用現代農業技術改變土壤，例如重型機械耕作、使用農藥和單一作物，否則系統也會崩潰。

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卡多索也認為，有辦法平穩過渡到逐步用有機肥代替化肥的農業模式，例如將城市產生的食物殘渣和修剪過的樹木等生活垃圾直接用於農業。還有開採花崗岩或片麻岩產生的岩屑等民用建築副產品具有寶貴的營養成分，已經被許多農民使用並取得良好效果。

史汀波克也指出：「鑿井解渴非解方，就算不是因為俄烏戰爭，巴西也應該思考其他辦法，減少對化肥的依賴。」（編輯：陳惠珍）1110325