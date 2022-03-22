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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

澤倫斯基示警俄侵烏恐致饑荒 盼教宗扮演斡旋角色

2022/3/22 21:27（3/22 21:41 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基（圖）22日推文說已跟天主教教宗方濟各談過話，他會很樂意由教宗扮演與俄羅斯斡旋的角色。（圖取自twitter.com/ZelenskyyUa）
烏克蘭總統澤倫斯基（圖）22日推文說已跟天主教教宗方濟各談過話，他會很樂意由教宗扮演與俄羅斯斡旋的角色。（圖取自twitter.com/ZelenskyyUa）
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（中央社烏克蘭利維夫22日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天對西方示警，俄羅斯入侵烏國恐使一些國家發生饑荒。澤倫斯基另推文說已跟天主教教宗方濟各談過話，他會很樂意由教宗扮演與俄羅斯斡旋的角色。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）推文表示，他告訴教宗方濟各（Pope Francis）烏克蘭當前「艱難的人道處境，以及俄軍封鎖救援走廊」，「聖座若扮演斡旋角色來終結人類苦難，（我們）將不勝感激」。

教宗曾含蓄批評俄國，並形容對烏克蘭的暴力入侵是「毫無意義的屠殺」。

澤倫斯基今天也告訴義大利國會議員，俄國攻擊烏克蘭恐使全球多國發生饑荒，各國應加強協助烏克蘭擊退來犯者。

澤倫斯基表示：「對俄軍來說，烏克蘭是他們希望闖入歐洲的門戶，但不應容許野蠻行徑過關。」

他並提到，全球許多地方都已感受到戰爭的苦果，「最恐怖的是饑饉正逐步逼近一些國家，烏克蘭一直是全球最大的糧食出口國之一，但在俄國砲襲下，我們要怎麼耕種？」

黎巴嫩、埃及、葉門等國家近年仰賴烏克蘭提供小麥，但戰爭導致小麥價格陡增，過去一個月飆漲了50%。

現在俄軍持續攻擊烏克蘭各地，在首都基輔（Kyiv）附近、靠近波里斯皮爾國際機場（Boryspil international airport）的波里斯皮爾市，平民安全堪憂。

市長博利森科（Volodymyr Borysenko）說，由於波里斯皮爾所在的基輔州發生戰鬥，他建議平民如有可能，應即離開這座城市。

烏克蘭總統府顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）今天則在一場電視轉播演說中指出，控制基輔是俄國一大要務，但嘗試這麼做不啻為「自殺」。他並稱烏俄實際戰鬥可能於2至3週內結束。

針對遭俄軍圍城的烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol），烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）今天再度呼籲俄國允許人道物資進城，「為平民開設人道走廊」。

韋列舒克也指控俄軍在南部城市刻松（Kherson）阻礙居民取得人道補給。而俄軍2月24日入侵烏克蘭後，屢屢否認鎖定攻擊平民。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110322

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