更多編輯台推薦新聞：
2022奧斯卡看點整理 「犬山記」珍康萍有望改寫金獎史

2022奧斯卡看點整理 「犬山記」珍康萍有望改寫金獎史

阿美族王芮緹申請入烏克蘭傭兵 曾騎單車遊世界圓女友遺願
政治

阿美族王芮緹申請入烏克蘭傭兵 曾騎單車遊世界圓女友遺願

貝克漢交出IG使用權 供烏克蘭醫師上傳戰地現況
國際

貝克漢交出IG使用權 供烏克蘭醫師上傳戰地現況

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300

澤倫斯基指爭議領土可跟俄羅斯談 堅稱烏克蘭是不會投降

2022/3/22 16:32（3/22 17:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭總統澤倫斯基21日提出跟俄羅斯總統蒲亭直接和平對談的提議，稱有爭議領土的地位可以再討論，甚至俄國佔領的克里米亞、俄國支持的頓巴斯地區國家的地位都能談。（中央社製圖）
烏克蘭總統澤倫斯基21日提出跟俄羅斯總統蒲亭直接和平對談的提議，稱有爭議領土的地位可以再討論，甚至俄國佔領的克里米亞、俄國支持的頓巴斯地區國家的地位都能談。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今晚再度提出跟俄羅斯總統蒲亭直接和平對談的提議，並稱有爭議領土的地位可以再討論，他還說任何涉及「歷史性」變化的和平協議，都將交由全民公投。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）告訴當地媒體，他準備好用「任何形式」和蒲亭（Vladimir Putin）會面，以商討結束這場戰爭。這場俄國入侵烏克蘭的戰事已經持續近一個月，並摧毀了數個烏克蘭城市。

澤倫斯基表示，甚至俄羅斯占領的克里米亞（Crimea）、俄國支持的頓巴斯地區（Donbass）國家的地位都能談。

他說：「在和俄羅斯總統的首次會面，我已經準備好提出這些議題。」

澤倫斯基說：「不會有什麼訴求或歷史性的演說，我會跟他詳細討論所有問題。」

俄羅斯已經宣稱克里米亞是俄國一部分，並承認烏克蘭東部的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）、盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）為獨立實體。

這3個地區在蘇聯解體後，都屬於烏克蘭的一部分，過去10年來都處在危機核心。這場危機在2月24日演變成俄國入侵，甚至是全面戰爭。

澤倫斯基告訴記者說：「如果我有這個機會，且俄國也有意願，我們可以解決所有的問題。」

他還說：「我們能解決所有的問題嗎？不會！但是有機會的，有一部分可以，至少會終止戰爭。」

儘管澤倫斯基示意，這3個地區的狀態他都願意談，但他仍堅稱，這3個地區全是烏克蘭的一部分，且他的國家是不會投降的。

澤倫斯基也說，任何涉及「歷史性」變化的和平協議，都將交由全民公投。

澳洲國立大學（Australian National University）的烏克蘭專家麥卡克（Sonia Mycak）表示，民眾投票的結果，可能會否決任何有關烏克蘭割讓領土的提案。

麥卡克援引最近的兩份民調說：「絕大多數的烏克蘭人，大概是8成左右，稱他們不想放棄這些領土。」

她補充說：「我認為這會被民眾否決，我真的這麼想。為數眾多的烏克蘭人說『我們不該停止戰鬥』」

麥卡克指出：「烏克蘭人覺得自己的生存面臨威脅，這不僅是失去領土的問題，而是他們將不得不像俄羅斯人一樣生活，那將會嚴重的俄羅斯化，會有專制的掌控。」（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1110322

延伸閱讀
影片／俄羅斯摧毀烏克蘭昔日美好 澤倫斯基：我們終將勝利創造未來俄軍炸基輔商場釀8死 公布影片控烏軍拿民用建築當幌子刻松淪陷但持續抗議 澤倫斯基控俄軍朝群眾開火分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了澤倫斯基疾呼蒲亭對談停戰 拒將城池拱手讓俄德媒：烏克蘭總統是穿著橄欖綠T恤的邱吉爾戒嚴時統一資訊 烏克蘭整合電視頻道為單一平台
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀