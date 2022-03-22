澤倫斯基指爭議領土可跟俄羅斯談 堅稱烏克蘭是不會投降

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烏克蘭總統澤倫斯基21日提出跟俄羅斯總統蒲亭直接和平對談的提議，稱有爭議領土的地位可以再討論，甚至俄國佔領的克里米亞、俄國支持的頓巴斯地區國家的地位都能談。（中央社製圖）

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（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今晚再度提出跟俄羅斯總統蒲亭直接和平對談的提議，並稱有爭議領土的地位可以再討論，他還說任何涉及「歷史性」變化的和平協議，都將交由全民公投。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）告訴當地媒體，他準備好用「任何形式」和蒲亭（Vladimir Putin）會面，以商討結束這場戰爭。這場俄國入侵烏克蘭的戰事已經持續近一個月，並摧毀了數個烏克蘭城市。

澤倫斯基表示，甚至俄羅斯占領的克里米亞（Crimea）、俄國支持的頓巴斯地區（Donbass）國家的地位都能談。

他說：「在和俄羅斯總統的首次會面，我已經準備好提出這些議題。」

澤倫斯基說：「不會有什麼訴求或歷史性的演說，我會跟他詳細討論所有問題。」

俄羅斯已經宣稱克里米亞是俄國一部分，並承認烏克蘭東部的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）、盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）為獨立實體。

這3個地區在蘇聯解體後，都屬於烏克蘭的一部分，過去10年來都處在危機核心。這場危機在2月24日演變成俄國入侵，甚至是全面戰爭。

澤倫斯基告訴記者說：「如果我有這個機會，且俄國也有意願，我們可以解決所有的問題。」

他還說：「我們能解決所有的問題嗎？不會！但是有機會的，有一部分可以，至少會終止戰爭。」

儘管澤倫斯基示意，這3個地區的狀態他都願意談，但他仍堅稱，這3個地區全是烏克蘭的一部分，且他的國家是不會投降的。

澤倫斯基也說，任何涉及「歷史性」變化的和平協議，都將交由全民公投。

澳洲國立大學（Australian National University）的烏克蘭專家麥卡克（Sonia Mycak）表示，民眾投票的結果，可能會否決任何有關烏克蘭割讓領土的提案。

麥卡克援引最近的兩份民調說：「絕大多數的烏克蘭人，大概是8成左右，稱他們不想放棄這些領土。」

她補充說：「我認為這會被民眾否決，我真的這麼想。為數眾多的烏克蘭人說『我們不該停止戰鬥』」

麥卡克指出：「烏克蘭人覺得自己的生存面臨威脅，這不僅是失去領土的問題，而是他們將不得不像俄羅斯人一樣生活，那將會嚴重的俄羅斯化，會有專制的掌控。」（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1110322