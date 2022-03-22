澤倫斯基疾呼蒲亭對談停戰 拒將城池拱手讓俄

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烏克蘭總統澤倫斯基（圖）21日堅稱，有必要與俄羅斯總統蒲亭舉行「任何形式」的會談，以終結戰事。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）

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（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天堅稱，有必要與俄羅斯總統蒲亭舉行「任何形式」的會談，以終結發生在烏克蘭的戰事，並拒絕將城池拱手讓給俄羅斯。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）接受烏克蘭媒體Suspilne訪問時說：「我認為如果沒有這樣的會談，就不可能完全瞭解他們要怎麼樣才肯停戰。」

澤倫斯基先前就曾表示，「若無談判，我們便無法終結戰爭」，並呼籲蒲亭（Vladimir Putin）與他會談，但他今天的態度又更加堅定。

澤倫斯基今天表示，烏克蘭在將城池拱手讓給入侵的俄軍前，就會先被「摧毀」。他再次呼籲蒲亭直接對話，並稱這是終結戰爭的關鍵。

俄羅斯今天為昨夜將基輔一座購物中心夷為平地導致8人喪生的攻擊事件辯護。與此同時，美國總統拜登和歐洲多國領導人舉行電話會議，因應俄羅斯採取「日益殘酷的戰略」。報導說，俄國顯然未被西方國家的制裁嚇倒。

儘管平民傷亡人數激增，澤倫斯基明確表示，他的同胞不會把首都基輔（Kyiv）、東部第2大城哈爾科夫（Kharkiv），或遭狂轟濫炸且被圍困的馬立波（Mariupol）「拱手讓給」俄羅斯。

他說：「烏克蘭不會管俄羅斯下的最後通牒。」他還說：「我們應該先會被摧毀。」

美國高階國防官員表示，在俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭近1個月後，莫斯科當局加強空中、海上的行動，光是過去24小時就飛了300架次，「不顧一切」想扭轉烏克蘭頑強抵抗的局勢。

據聯合國（UN）統計，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已知有925名平民喪命，罹難者包括75名兒童，另有1496人受傷，

但實際的死亡人數肯定更多，因為馬立波官員表示，在俄軍狂轟濫炸下，光是馬立波就有超過2000人喪命。

在蒲亭發動的這場戰事中，馬立波是一大關鍵目標，因為它可作為西南方的克里米亞（Crimea）俄軍與北方及東方的俄羅斯控制區之間的陸地橋梁。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110322