更多編輯台推薦新聞：
2022奧斯卡看點整理 「犬山記」珍康萍有望改寫金獎史

2022奧斯卡看點整理 「犬山記」珍康萍有望改寫金獎史

阿美族王芮緹申請入烏克蘭傭兵 曾騎單車遊世界圓女友遺願
政治

阿美族王芮緹申請入烏克蘭傭兵 曾騎單車遊世界圓女友遺願

貝克漢交出IG使用權 供烏克蘭醫師上傳戰地現況
國際

貝克漢交出IG使用權 供烏克蘭醫師上傳戰地現況

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭4/300

俄羅斯摧毀烏克蘭昔日美好 澤倫斯基：我們終將勝利創造未來[影]

2022/3/22 13:33（3/22 13:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：中央社

（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體臉書（Facebook）上傳一支1分多鐘的最新影片，道出俄羅斯入侵後烏克蘭一夕變色，但他也信心喊話，說烏克蘭曾經美好、日後將依然偉大。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）20日的這支影片是本人以英語旁白，敘述俄國對烏克蘭犯下的可怕作為，使得一提起簡簡單單的「曾經」這兩個字，都會讓尋常烏克蘭百姓不禁落淚。

他在片中陳述，俄羅斯的武器奪走烏克蘭人曾經擁有的家園、城市、工作、老父以及愛女。

但他強調，俄羅斯還不明白，「曾經」這個字也是在形容俄國的明日黃花。

澤倫斯基在片中鼓舞，烏克蘭終將勝利。

「我們將會勝利、將會蓋起全新房子、將會建立新的城市、將會編織新的夢想、將會撰寫新的故事。」

「逝去的人將會被緬懷，我們將會再次高歌，我們將會再次歡慶。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日揮軍入侵烏克蘭，據聯合國（UN）統計，迄今已知925名平民喪命，罹難者包括75名兒童，另有1496人受傷。

但實際的死亡人數肯定更多，因為東南部港市馬立波（Mariupol ）官員表示，在俄軍狂轟濫炸下，光是馬立波就有超過2000人喪命。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1110322

延伸閱讀
澤倫斯基疾呼蒲亭對談停戰 拒將城池拱手讓俄俄攻烏克蘭閃電戰失敗 美估蒲亭轉向B計畫聲索領土分析：俄烏多年久戰機率低 經濟社會重傷復原路難走俄軍再射極音速飛彈 澤倫斯基控俄國在馬立波犯恐怖罪行德媒：烏克蘭總統是穿著橄欖綠T恤的邱吉爾戒嚴時統一資訊 烏克蘭整合電視頻道為單一平台日本安排烏克蘭總統於國會演說 最快22日進行
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀