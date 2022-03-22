刻松淪陷但持續抗議 澤倫斯基控俄軍朝群眾開火

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（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭領導階層今天指控俄羅斯軍隊在已落入俄國之手的南部城市刻松（Kherson）朝無武裝抗議群眾開火，影片似乎顯示當地居民紛紛逃離閃光彈和接連不斷的砲火。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）帶頭譴責俄軍，他說：「占領者朝手無寸鐵的和平抗議群眾開火，他們是為了自由、我們的自由示威。」

社群媒體和通訊軟體Telegram上有許多影片顯示，烏克蘭人聚集在刻松的「自由廣場」（Freedom Square），抗議俄羅斯占領這座城市。

數十名男女身披烏克蘭的藍黃色國旗，喊著「滾回去」、「榮耀歸於烏克蘭」，接著數枚閃光彈扔來，群眾倉皇奔逃。還可以看到俄軍對空連發子彈，但並無證據顯示他們直接瞄準平民。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特上張貼此事件的影片說：「俄羅斯戰犯在刻松朝抗議入侵者的和平無武裝群眾開火，這是俄羅斯醜惡的一面，是人類之恥。我們必須阻止俄羅斯！制裁他們，孤立他們，要戰犯負起責任。」

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，刻松有近30萬人口，戰事開打第一週，刻松就淪陷於俄軍之手，成為首座被攻占的烏克蘭大城。

但刻松居民不斷抗議俄羅斯占領這座城市，這與俄方聲稱「解放」刻松的說法大相逕庭。（譯者：曾依璇/核稿：陳正健）1110322