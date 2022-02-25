更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯若被逐出SWIFT有何影響？5大重點看懂全球金融往來重要管道
國際

俄羅斯若被逐出SWIFT有何影響？5大重點看懂全球金融往來重要管道

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈
科技

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言
政治

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭5/300

教宗心繫烏克蘭危機 忍膝蓋痛首度親赴俄羅斯使館

2022/2/25 22:22（2/25 22:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
教宗方濟各（右）25日忍受膝蓋疼痛，親自前往俄羅斯駐教廷大使館表達關切。圖為教宗23日在梵蒂岡發表例行談話。（美聯社）
教宗方濟各（右）25日忍受膝蓋疼痛，親自前往俄羅斯駐教廷大使館表達關切。圖為教宗23日在梵蒂岡發表例行談話。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北25日電）俄羅斯進軍烏克蘭，教宗方濟各今天忍受膝蓋疼痛，親自前往俄羅斯駐教廷大使館表達關切之意，過去教宗都以召見外國大使方式轉達訊息，教宗親赴外國使館是前所未見違背外交儀節的方式。

教廷才剛宣布教宗方濟各（Pope Francis）因膝蓋疼痛，必須取消週日訪問佛羅倫斯（Florence）行程和下周的聖灰日（Ash Wednesday）活動，教宗今天就被媒體披露，他忍著膝蓋疼痛親自前往俄羅斯駐教廷大使館表達對於俄羅斯入侵烏克蘭的關切。

梵蒂岡新聞網報導，梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）指出，教宗在俄羅斯駐教廷大使館停留約30分鐘左右，教宗是前往表達他對烏克蘭戰爭的擔憂。

這是教宗首度親赴外國駐教廷大使館與使節交談，通常的外交儀節是由教廷國務卿召集外國大使在使徒宮（Apostolic Palace）晉見教宗。

教宗高度關切烏克蘭危機，梵蒂岡新聞網報導，教宗已宣布3月2日是為烏克蘭禁食與祈禱日。

烏克蘭駐教廷大使14日接受路透社訪問時曾表示，烏克蘭對於梵蒂岡介入調停衝突保持開放態度。

教廷國務卿帕洛林（Pietro Parolin）昨天發表聲明指出，教廷希望掌握世界命運的人能有一絲良知，每個人都擔心悲慘情節成為現實，教廷相信掌權者還有時間展現善意，情勢還有談判的餘地。（編輯：蘇龍麒）1110225

延伸閱讀
蒲亭準備派代表團至白俄 與烏克蘭談判烏克蘭教師包紗布滲血照震撼全球 倖存後矢言：寧死也不向蒲亭屈服烏克蘭NBA球員發聲 痛斥俄羅斯入侵家鄉批蒲亭是侵入烏克蘭凶手 莫斯科國家劇院總監辭職
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀