教宗心繫烏克蘭危機 忍膝蓋痛首度親赴俄羅斯使館

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教宗方濟各（右）25日忍受膝蓋疼痛，親自前往俄羅斯駐教廷大使館表達關切。圖為教宗23日在梵蒂岡發表例行談話。（美聯社）

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）俄羅斯進軍烏克蘭，教宗方濟各今天忍受膝蓋疼痛，親自前往俄羅斯駐教廷大使館表達關切之意，過去教宗都以召見外國大使方式轉達訊息，教宗親赴外國使館是前所未見違背外交儀節的方式。

教廷才剛宣布教宗方濟各（Pope Francis）因膝蓋疼痛，必須取消週日訪問佛羅倫斯（Florence）行程和下周的聖灰日（Ash Wednesday）活動，教宗今天就被媒體披露，他忍著膝蓋疼痛親自前往俄羅斯駐教廷大使館表達對於俄羅斯入侵烏克蘭的關切。

梵蒂岡新聞網報導，梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）指出，教宗在俄羅斯駐教廷大使館停留約30分鐘左右，教宗是前往表達他對烏克蘭戰爭的擔憂。

這是教宗首度親赴外國駐教廷大使館與使節交談，通常的外交儀節是由教廷國務卿召集外國大使在使徒宮（Apostolic Palace）晉見教宗。

教宗高度關切烏克蘭危機，梵蒂岡新聞網報導，教宗已宣布3月2日是為烏克蘭禁食與祈禱日。

烏克蘭駐教廷大使14日接受路透社訪問時曾表示，烏克蘭對於梵蒂岡介入調停衝突保持開放態度。

教廷國務卿帕洛林（Pietro Parolin）昨天發表聲明指出，教廷希望掌握世界命運的人能有一絲良知，每個人都擔心悲慘情節成為現實，教廷相信掌權者還有時間展現善意，情勢還有談判的餘地。（編輯：蘇龍麒）1110225