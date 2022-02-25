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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

批蒲亭是侵烏凶手 莫斯科國家劇院總監辭職

2022/2/25 17:32（2/25 17:52 更新）
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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）俄羅斯莫斯科一座國家劇院總監科瓦爾斯卡婭今天公開批評，蒲亭總統是「凶手」。她宣布辭職，以抗議俄國對烏克蘭的大舉侵略。

美國商業新聞網站「財經內幕」（Business Insider）報導，這座劇院梅耶荷德中心（Meyerhold Center）總監科瓦爾斯卡婭（Elena Kovalskaya）在臉書（Facebook）貼文說：「朋友們，我宣布辭職以抗議俄羅斯侵略烏克蘭。」

這座劇院以20世紀知名劇作家梅耶荷德（Vsevolod Emilevich Meyerhold）為名。

身為戲劇評論家的科瓦爾斯卡婭說：「我沒辦法為一個殺人凶手工作還拿他支付的薪水…我發起的專案計畫…會義務完成。」

與此同時，劇院本身也在臉書發文表示，俄羅斯對烏克蘭的無情侵略，「如今已與我們的使命產生悲劇性衝突」。

「我們無法保持沉默，我們只有一句話要說，『反對戰爭』。戰爭的真相遠遠超過對人的蔑視，比這駭人得多。戰爭代表死亡，是取人性命。」

劇院方面並在文中感謝科瓦爾斯卡婭的「勇氣」。

蒲亭今天凌晨下令全面進攻烏克蘭，烏克蘭好幾座城市都遭到飛彈攻擊，首都基輔與東部哈爾科夫（Kharkiv）等地傳出了爆炸聲。

俄羅斯在烏克蘭周圍集結了大量軍隊，美國估計多達19萬人，這是此一地區自二戰以來最大規模的軍事行動。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110225

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