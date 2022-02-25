抗議俄羅斯開戰 旅台烏克蘭人：母親淚水讓我心碎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

俄羅斯24日對烏克蘭發起軍事行動，戰火持續延燒，多名在台烏克蘭人及等外籍人士25日下午前往莫北協駐台北代表處外，拉開烏克蘭國旗表達訴求，齊聲呼籲反對戰爭、支持和平。中央社記者張皓安攝 111年2月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北25日電）俄烏開戰，情勢緊繃，多位旅台烏克蘭民眾今天到莫北協駐台代表處抗議，來台已7年的貝娜說，她的故鄉雖然未受到戰火波及，但家人都擔心的無法睡覺；在與母親聯繫時，看到母親的淚水，心都碎了。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天下令在烏克蘭東部展開軍事行動，歐洲爆發數十年來最嚴重的安全危機之一。

近50位烏克蘭、喬治亞等國旅台民眾今天下午到莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台代表處抗議，手舉標語，高喊peace no war口號。來自烏克蘭的貝娜在接受訪問時說，她的故鄉還沒有戰火，但家人都很擔心，無法睡覺，憂心戰火波及故鄉。

貝娜說，她現在非常難過，因為無法幫助遠在家鄉的親人，因此每天都會與家人聯繫、觀看新聞，希望這場戰爭能趕快結束。

貝娜也說，她有與身為軍人的哥哥聯絡，但由於俄國目前會監看網路，所以也沒有談很多事情，但每次聯絡，都可以讓她感到比較放心，因為可以讓她知道哥哥仍活著；她母親則認為她現在在台灣比較安全，但看到母親淚水，心都碎了，多希望家人都能在她的身旁。

29歲的烏克蘭人魯斯蘭則說，他支持烏克蘭軍隊抵抗侵略者，希望歐洲能支持烏克蘭，因為蒲亭不會收手，如果北約與聯合國都袖手旁觀，看著侵略者侵略烏克蘭，就會讓蒲亭了解北約與聯合國是沒有抵抗能力的，就會開始侵略過去曾在蘇聯體系下的國家。

魯斯蘭表示，他的家人被困在首都旁的小村莊，聯外道路都已被俄國軍隊封鎖，所以都逃不掉，現在他只希望俄國部隊不會進入村莊；他也不知道台灣能幫助什麼，因為台灣有自己的問題，也要提防另外的大國，他只希望台灣可以不要把高科技分享給俄國，或是將高科技的產品賣給俄國。

抗議活動的主辦人之一、同樣來自烏克蘭的亞歷克斯指出，他昨天一個人站在街口，拿著國旗站了3小時，並將照片上傳至社群媒體後，事情就傳開了，因此今天來了很多人，讓他非常開心；希望大家能將焦點放在烏克蘭上，因為他的國家很需要支持與幫助。（編輯：林興盟）1110225

俄羅斯對烏克蘭展開全面入侵行動，包含烏克蘭等多名在台斯拉夫人25日下午前往莫北協駐台代表處外，高舉標語、烏克蘭國旗等表達訴求。中央社記者張皓安攝 110年2月25日

俄羅斯對烏克蘭展開全面入侵行動，來台6個月的烏克蘭人Alex Khomenko（右）等人25日前往莫北協駐台代表處前，對俄羅斯軍事入侵表達抗議，同時也為烏克蘭當地聲援打氣。中央社記者張皓安攝 110年2月25日

在台烏克蘭人等多國外籍人士25日集結前往莫北協駐台北代表處外抗議俄羅斯入侵烏克蘭，盼停止戰爭，並為烏克蘭當地集氣聲援。中央社記者張皓安攝 111年2月25日

多名在台外籍人士25日下午於莫北協駐台北代表處外集結，齊聲抗議俄羅斯入侵烏克蘭，有與會者帶著繪有烏克蘭國旗的訴求標語到場，強調反戰理念。中央社記者張皓安攝 111年2月25日

俄羅斯24日針對烏克蘭片面展開軍事行動，多名在台烏克蘭等外籍人士25日走上街頭聲援烏克蘭、抗議俄羅斯開戰，不少人都十分擔心在烏克蘭的親友狀況。中央社記者張皓安攝 111年2月25日

俄羅斯總統蒲亭宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，基輔當地頻傳砲火。多名在台外籍人士25日下午前往莫北協駐台北代表處外，以行動表達對烏克蘭的聲援、抗議俄羅斯發動戰爭。中央社記者張皓安攝 111年2月25日

俄羅斯入侵烏克蘭，戰火延燒，在台烏克蘭等多國人士25日下午前往莫北協駐台北代表處外，透過標語傳達抗議俄羅斯軍事行動立場，也為烏克蘭聲援打氣。中央社記者張皓安攝 111年2月25日

俄羅斯對烏克蘭展開全面入侵行動，來台6個月的烏克蘭人Alex Khomenko（右）等人25日前往莫北協駐台代表處前，對俄羅斯軍事入侵表達抗議，同時也為烏克蘭當地聲援打氣。中央社記者張皓安攝 110年2月25日

俄羅斯對烏克蘭展開全面入侵行動，包含烏克蘭等多名在台斯拉夫人25日下午前往莫北協駐台代表處外，高舉標語、烏克蘭國旗等表達訴求。中央社記者張皓安攝 110年2月25日