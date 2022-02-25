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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

基輔拳王市長強悍發言 要為烏克蘭和俄羅斯搏鬥[影]

2022/2/25 17:05（2/25 17:53 更新）
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前重量級拳王、現任基輔市長克里契科表示，他會拿起武器為捍衛烏克蘭奮戰。（圖取自instagram.com/vitaliyklitschko）
前重量級拳王、現任基輔市長克里契科表示，他會拿起武器為捍衛烏克蘭奮戰。（圖取自instagram.com/vitaliyklitschko）
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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭遭俄羅斯入侵，讓前重量級拳王、現基輔市長克里契科表示，他和同樣已進入拳擊名人堂的弟弟，會一起拿起武器，在「血腥戰爭」中為捍衛烏克蘭奮戰。

俄羅斯在總統蒲亭（Vladimir Putin）宣戰後，陸、海、空進擊，全面入侵烏克蘭。在爆炸聲和槍響此起彼落情況下，估計超過10萬人開始逃難，據報還有數十人已因此喪命。

2014年起擔任基輔市長的維塔利．克里契科（Vitali Klitschko）表示，他已經準備好要戰鬥了。

現年50歲，在打職業拳賽時有「鐵拳博士」（Dr Ironfist）稱號的克里契科，在英國獨立電視台（ITV）「早安不列顛」（Good Morning Britain）節目中說：「我沒有其他選擇，我得這麼做，我將會奮戰。」

影片來源：Good Morning Britain

克里契科表示，基輔現正遭遇威脅，目前當務之急是和軍警合作，一起提供電力、油、水等關鍵基本物資給民眾。

他補充說，民眾已準備好像軍人一樣捍衛基輔。

克里契科說：「我支持烏克蘭、我的國家、我們的人民。」

克里契科的弟弟瓦拉基米爾．克里契科（Wladimir Klitschko）同樣曾為重量級拳王，他在本月稍早加入烏克蘭後備軍，並稱因熱愛國家而決定捍衛它。

他在社群平台領英（LinkedIn）發文寫道：「烏克蘭人民十分強悍，在這場可怕磨難中，他們仍忠於自我，是渴望主權與和平，並將俄羅斯人民視為兄弟的民族。」

「他們基本上不想打這場戰爭，烏克蘭人民選擇的是民主。」

「但民主是脆弱政權，民主無法自衛，它需要人民的意志、人人的承諾。基本上來說，沒有支持者就沒有民主。」（譯者：李晉緯/核稿：劉學源）1110225

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