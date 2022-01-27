德國不供武器只給鋼盔 基輔市長：下次送枕頭？

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（中央社柏林26日綜合外電報導）德國今天表示將提供5000個軍用頭盔給烏克蘭，協助抵禦俄羅斯可能發動的入侵行動。不過基輔市長、前拳擊世界冠軍克里契科稱德國此舉簡直是「笑話」，讓他「啞口無言」。

路透社報導，德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）表示，這是在回應烏克蘭請求軍事設備支援，而且對方講明了要鋼盔。德國先前因拒絕如其他西方國家一般提供武器給烏克蘭，而遭致嚴厲批評。

俄羅斯在與烏克蘭接壤的邊境附近集結大軍，但否認有攻擊這個鄰國的打算。美國和英國已經開始運送更多武器至烏克蘭。

蘭布雷特在記者會中說：「德國政府的共識是，我們不會運送致命武器至危機地帶，不想讓事態更加嚴重，而是希望以其他方式做出貢獻。」

她補充說，德國同時提供野戰醫院給烏克蘭，也依舊希望事件能和平落幕。

德國提供鋼盔的舉動，曾旅居德國多年的基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）並不是十分欣賞。

他告訴德國第一大報「畫報」（Bild）：「德國政府的舉動讓我啞口無言。國防部似乎沒有注意到我們面對的是設備完善的俄國軍隊，一支可以隨時再度入侵烏克蘭的軍隊。」

他開玩笑說，「德國接下來要給我們什麼支援？枕頭嗎？」

烏克蘭駐德國大使梅爾尼克（Andriy Melnyk）表示，德國「象徵性舉動」讓人樂見，但並不足夠，因為烏克蘭需要的是給上萬名士兵的裝備，而鋼盔並非最迫切需要的部分。

他告訴路透社：「我們很高興，至少看到德國開始改變思考方式。但我們最需要的是防禦性武器。」（譯者：蔡佳敏/核稿：戴雅真）1110127