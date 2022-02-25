烏克蘭新生兒加護病房移至防空洞 醫護手動維持嬰兒呼吸

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烏克蘭東部第聶伯羅市一家兒童醫院的新生兒加護病房被移往臨時防空洞，還有醫療人員手動幫小嬰兒維持呼吸。（圖取自紐約時報網頁nytimes.com）

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（中央社第聶伯羅24日綜合外電報導）在俄軍砲火隆隆下，烏克蘭東部第聶伯羅市一家兒童醫院的新生兒加護病房被移往大樓低樓層的臨時防空洞內，醫護持續守護這些脆弱的小生命，努力維持他們的呼吸。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州兒童醫院（Dnipropetrovsk Oblast Children’s Clinical Hospital）新生兒加護病房主任蘇科夫（Denis Surkov）透過通訊軟體WhatsApp告訴「紐約時報」記者：「這裡是新生兒加護病房，就在防空洞內，你能想像嗎？這是我們的真實情況。」

51歲的蘇科夫醫師提供一段由同事所拍攝的影片，影片中裹著毯子的嬰兒排成一排，一些孩子被醫護人員抱在懷裡，畫面中還看到醫療人員手動幫小嬰兒維持呼吸。

俄羅斯今天凌晨軍事入侵烏克蘭，第聶伯羅（Dnipro）是飛彈攻擊的目標。蘇科夫醫師說：「我們很不安，也非常茫然。」（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1110225