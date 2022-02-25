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美媒：華府估基輔4天內淪陷 烏克蘭領導層約一週垮台

2022/2/25 10:03（2/25 10:11 更新）
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國「新聞週刊」（Newsweek）引述3名美國官員表示，在俄軍持續進逼下，烏克蘭首都基輔恐在96小時內淪陷，之後烏克蘭很快就束手就擒。

這幾位不具名官員指出，正如俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布展開「特殊軍事行動」要將烏克蘭「去軍事化」，莫斯科當局焦點將是包圍烏克蘭軍隊，迫使他們投降或被殲滅。

他們預估基輔恐在96小時內被俄軍拿下，烏克蘭領導層約在一週內垮台。

親近烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）政府的不具名消息人士也與美方評估看法相同，認為基輔可能在96小時內被包圍，但不認為澤倫斯基政府會垮台。

新聞週刊問到烏克蘭政府是否有信心突圍，這名消息人士回說：「我認為現在言之過早…但烏克蘭頂住的狀況比預期好。」

北大西洋公約組織（NATO）一名外交官員也不願具名地告訴新聞週刊：「我個人意見是，不幸地，這聽起來確實相當可信。然而，我認為頭24小時最為關鍵。」（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110225

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