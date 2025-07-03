日本鹿兒島與秋田發生有感地震 無海嘯威脅

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本鹿兒島縣十島村今晨起相繼發生震度4與3不等的地震；位在日本東北地區的秋田縣今天上午7時33分左右，發生最大震度3的地震，前述區域已觀測到的地震並無海嘯威脅。

日本放送協會（NHK）報導，位在九州外海的十島村，今晨起陸續發生多起地震，其中惡石島今天上午6時51分左右（台北時間5時51分）觀測到最大震度4，小寶島與鹿兒島縣的奄美市觀測到震度2。

吐噶喇列島的惡石島與小寶島附近等地，上月21日以來地震活動變得頻繁，惡石島6月30日與昨天也曾發生震度5弱的地震。

這個區域2023年與2021年也曾出現頻繁的地震活動，不過近日測得震度1以上的地震次數大幅超越過去案例。

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另外，秋田縣今天上午7時33分左右（台北時間6時33分左右）發生的地震，推估規模3.8，震央位於秋田縣內陸的南部地區，震源深度10公里。

秋田縣大仙市測得最大震度3；秋田縣仙北市與美鄉町觀測到震度2；秋田市、岩手縣花卷市等地測得震度1。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1140703