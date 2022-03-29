美副財長：西方計畫擴大對俄制裁 納入相關供應鏈

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（中央社倫敦29日綜合外電報導）美國財政部副部長艾迪耶摩今天表示，美國與盟國計畫持續加重針對俄羅斯的經濟施壓，最新一波制裁將鎖定對俄軍侵略行動至關重要的多個產業，其中包括相關供應鏈。

路透社報導，艾迪耶摩（Wally Adeyemo）正在歐洲訪問，與盟友商討如何強化並執行對俄制裁。根據他準備在倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）發表的演說內容，西方國家擴大制裁之舉旨在削弱「克里姆林宮操作其戰爭機器的能力。」

在演說稿中，艾迪耶摩提到：「除了針對讓克宮得以進行惡意活動的企業進行制裁，我們也計劃採取行動，破壞他們的關鍵供應鏈。」

艾迪耶摩表示：「我們將與超過30個夥伴與盟友攜手合作，共同應對俄國對烏克蘭的入侵行動。」不過，他並未說明下一波制裁措施將鎖定哪些特定產業或企業。

他還強調，「只要俄軍入侵行動持續進行，我們的夥伴與盟友將致力採取更多重要舉措，以限制俄國經濟發展。」

自莫斯科2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，西方國家實施的制裁包括凍結俄國中央銀行外匯資產、禁止與俄國主要銀行和菁英階層進行強勢貨幣交易、限制先進半導體與其他技術出口等。艾迪耶摩先前曾說，這些措施已導致俄羅斯陷入「金融危機」。

艾迪耶摩將制裁成果歸功於各方努力，以及民主國家在第二次世界大戰結束後建立的國際經濟和金融體系。當時各國合作設立了國際貨幣基金（International Monetary Fund）、世界銀行（World Bank），以及世界貿易組織（World Trade Organization）的前身等國際組織。

他說：「我們的回應表明，國際金融體系和經濟市場不會向不尊重領土完整與自決的核心原則者開放。」

艾迪耶摩指出，為讓經濟制裁發揮效力，相關措施必須經過審慎評估。各方應避免單獨採取行動，且制裁措施須結合明確政策目標，以利在目標達成後解除相關制裁。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1110329